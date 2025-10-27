Recrutamento

De Braga a Faro, passando pela Madeira. Clan tem 500 vagas para Black Friday e Natal

Consultora de recursos humanos Clan está à procura de 500 trabalhadores para reforçar equipas por altura da Black Friday e Natal. Tem vagas em várias áreas do país, de Braga a Faro.

Com a Black Friday e o Natal a aproximarem-se, a consultora de recursos humanos Clan está à procura de 500 trabalhadores para reforçar as equipas em diversas áreas do país, de Braga a Faro, passando por Lisboa, Porto, Viseu e até Madeira. Há vagas em empresas como a Parfois e a DPD.

“Disponíveis no site do Clan, estas oportunidades abrangem um vasto leque de funções, desde promotores, operadores de produção, assistentes e operadores de armazém, até operadores de triagem. Adicionalmente, existe um número significativo de vagas disponíveis na área da hotelaria e restauração, como rececionistas, cozinheiros, barmen ou empregados de mesa”, informa a consultora, numa nota enviada esta segunda-feira às redações.

No que diz respeito, por exemplo, às vagas para promotores, o Clan detalha que está à procura de trabalhadores com experiência prévia em vendas, “excelente capacidade de comunicação”, dinamismo e “empatia para apresentar o produto ao cliente“.

“É também valorizada uma apresentação cuidada e interesse pelas áreas de perfumaria e cosmética”, é indicado.

Já na hotelaria e restauração, no Porto existem vagas para cozinheiros, barmen e barmaids, empregados de andares, empregados de mesa, polivalentes de manutenção para hotel e bagageiros, enquanto em Lisboa as oportunidades são para técnicos de manutenção, governantas, rececionistas, bagageiros e chefes de sala.

“Para estas funções, valoriza-se a experiência prévia na função, formação na área (preferencial), conhecimentos de inglês (obrigatório para rececionista) e disponibilidade para horários flexíveis e fins de semana“, revela o comunicado.

“Para quem quer fazer parte de equipas dinâmicas em setores como o retalho (com marcas de moda como a Parfois) e logística (DPD), o Clan procura assistentes e operadores de armazém. Os requisitos variam, mas incluem geralmente o 9º ano de escolaridade, versatilidade para efetuar serviços pontuais e experiência prévia em funções semelhantes preferencialmente no setor de retalho ou moda”, adianta ainda o Clan.

As candidaturas podem ser feitas online através do link já referido.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

De Braga a Faro, passando pela Madeira. Clan tem 500 vagas para Black Friday e Natal

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Podcast. Almoço mais curto para sair mais cedo do emprego?

Isabel Patrício, Diogo Simões,

O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.