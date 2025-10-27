De Braga a Faro, passando pela Madeira. Clan tem 500 vagas para Black Friday e Natal

Com a Black Friday e o Natal a aproximarem-se, a consultora de recursos humanos Clan está à procura de 500 trabalhadores para reforçar as equipas em diversas áreas do país, de Braga a Faro, passando por Lisboa, Porto, Viseu e até Madeira. Há vagas em empresas como a Parfois e a DPD.

“Disponíveis no site do Clan, estas oportunidades abrangem um vasto leque de funções, desde promotores, operadores de produção, assistentes e operadores de armazém, até operadores de triagem. Adicionalmente, existe um número significativo de vagas disponíveis na área da hotelaria e restauração, como rececionistas, cozinheiros, barmen ou empregados de mesa”, informa a consultora, numa nota enviada esta segunda-feira às redações.

No que diz respeito, por exemplo, às vagas para promotores, o Clan detalha que está à procura de trabalhadores com experiência prévia em vendas, “excelente capacidade de comunicação”, dinamismo e “empatia para apresentar o produto ao cliente“.

“É também valorizada uma apresentação cuidada e interesse pelas áreas de perfumaria e cosmética”, é indicado.

Já na hotelaria e restauração, no Porto existem vagas para cozinheiros, barmen e barmaids, empregados de andares, empregados de mesa, polivalentes de manutenção para hotel e bagageiros, enquanto em Lisboa as oportunidades são para técnicos de manutenção, governantas, rececionistas, bagageiros e chefes de sala.

“Para estas funções, valoriza-se a experiência prévia na função, formação na área (preferencial), conhecimentos de inglês (obrigatório para rececionista) e disponibilidade para horários flexíveis e fins de semana“, revela o comunicado.

“Para quem quer fazer parte de equipas dinâmicas em setores como o retalho (com marcas de moda como a Parfois) e logística (DPD), o Clan procura assistentes e operadores de armazém. Os requisitos variam, mas incluem geralmente o 9º ano de escolaridade, versatilidade para efetuar serviços pontuais e experiência prévia em funções semelhantes preferencialmente no setor de retalho ou moda”, adianta ainda o Clan.

As candidaturas podem ser feitas online através do link já referido.