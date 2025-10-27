Depósitos a prazo batem novo recorde acima dos 112,6 mil milhões de euros
Bancos pagam cada vez menos pelas poupanças das famílias. Ainda assim, os depósitos a prazo voltaram a crescer em setembro, batendo novo máximo acima dos 112,6 mil milhões de euros.
Esta evolução corresponde a um crescimento homólogo de 2,4% e reforça a tendência de desaceleração que tem vindo a registar há 16 meses seguidos, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal — e que se deve em muito ao facto de os depósitos a prazo renderem cada vez menos.
Em agosto (os últimos dados disponíveis), a remuneração dos depósitos a prazo voltou a cair pelo 20.º mês consecutivo, com a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares a passar de 1,39% em julho para 1,34% em agosto, o valor mais baixo desde maio de 2023.
Quanto aos depósitos à ordem, totalizam os 84,4 mil milhões de euros, correspondendo a cerca de 42% do total de depósitos das famílias. Em setembro, tiveram uma redução de 60 milhões no seu stock face ao mês anterior.
Bancos guardam 197 mil milhões das famílias
Fonte: Banco de Portugal
Tudo somado, os bancos guardavam 197 mil milhões de euros das poupanças das famílias no final de setembro — perto do nível máximo de 197,8 mil milhões registados em julho. Em termos mensais registou um aumento de 192 milhões e em termos homólogos assinala-se um aumento de 4,8%, com o Banco de Portugal a destacar que tal evolução serviu para interromper um período de quase um ano a desacelerar — em novembro do ano passado estaca a crescer 8,1%.
No segmento das empresas, os depósitos ascendiam a 72,5 mil milhões de euros no final do mês passado, mostram os dados do supervisor, menos 721 milhões em relação a agosto.
“Apesar desta evolução, a taxa de crescimento anual foi de 10,9%, acima da registada em agosto (9,7%)”, observa o Banco de Portugal. Desde julho de 2022 que os depósitos das empresas não cresciam a um ritmo tão elevado.
(notícia atualizada às 11h41)
