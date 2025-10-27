Deputada Lia Ferreira substitui Pedro Nuno Santos que suspendeu o mandato

A deputada do PS Lia Ferreira substituiu esta segunda-feira o ex-líder do PS Pedro Nuno Santos no Parlamento, que pediu a suspensão do mandato por 180 dias.

Esta substituição foi aprovada por unanimidade no arranque da sessão plenária, que vai discutir na generalidade o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

Em 9 de outubro, Pedro Nuno Santos anunciou à agência Lusa que ia suspender o mandato a partir da última sexta-feira, saindo do parlamento precisamente antes da discussão e votação na generalidade do OE2026.

Este pedido de suspensão tem a duração de 180 dias e foi justificado com “motivo ponderoso de natureza pessoal e profissional”.

Lia Ferreira regressa assim ao parlamento depois de já ter exercido a função de deputada na anterior legislatura, tendo assumido essas funções em junho do ano passado, na altura substituindo Francisco Assis que tinha sido eleito eurodeputado e renunciou ao mandato de deputado à Assembleia da República.

Foi igualmente aprovada a renúncia ao mandato do deputado PSD Ricardo Araújo, que foi eleito presidente da Câmara de Guimarães nas últimas autárquicas, e a substituição no parlamento por Leandro Luís, que assume agora funções de deputado.

À esquerda, houve ainda o regresso da líder do BE, Mariana Mortágua, que tinha suspendido o mandato para integrar a flotilha humanitária para Gaza, o gerou algum burburinho na sala.