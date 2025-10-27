Política

Deputada Lia Ferreira substitui Pedro Nuno Santos que suspendeu o mandato

  • Lusa
  • 15:21

O pedido de suspensão de Pedro Nuno Santos tem a duração de 180 dias e foi justificado com “motivo ponderoso de natureza pessoal e profissional”.

A deputada do PS Lia Ferreira substituiu esta segunda-feira o ex-líder do PS Pedro Nuno Santos no Parlamento, que pediu a suspensão do mandato por 180 dias.

Esta substituição foi aprovada por unanimidade no arranque da sessão plenária, que vai discutir na generalidade o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

Em 9 de outubro, Pedro Nuno Santos anunciou à agência Lusa que ia suspender o mandato a partir da última sexta-feira, saindo do parlamento precisamente antes da discussão e votação na generalidade do OE2026.

Este pedido de suspensão tem a duração de 180 dias e foi justificado com “motivo ponderoso de natureza pessoal e profissional”.

Lia Ferreira regressa assim ao parlamento depois de já ter exercido a função de deputada na anterior legislatura, tendo assumido essas funções em junho do ano passado, na altura substituindo Francisco Assis que tinha sido eleito eurodeputado e renunciou ao mandato de deputado à Assembleia da República.

Foi igualmente aprovada a renúncia ao mandato do deputado PSD Ricardo Araújo, que foi eleito presidente da Câmara de Guimarães nas últimas autárquicas, e a substituição no parlamento por Leandro Luís, que assume agora funções de deputado.

À esquerda, houve ainda o regresso da líder do BE, Mariana Mortágua, que tinha suspendido o mandato para integrar a flotilha humanitária para Gaza, o gerou algum burburinho na sala.

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Deputada Lia Ferreira substitui Pedro Nuno Santos que suspendeu o mandato

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Novas regras para beneficiário efetivo das empresas

Lusa,

As novas regras do regime jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo foram publicadas em Diário da República, passando a exigir que qualquer pessoa ou organização invoque "interesse legítimo"