Habitação

Dezenas à porta do IHRU desde madrugada para apoios à renda da casa

  • Lusa
  • 9:29

Movimento "Porta-a-Porta" convocou para esta segunda-feira um protesto junto às instalações do IHRU para exigir um serviço que dê resposta aos pedidos de apoio à renda.

Dezenas de pessoas esperam esta segunda-feira, desde madrugada, à porta do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), em Lisboa, para conseguirem uma das 20 senhas diárias para atendimento e alguma ajuda para pagar a renda da casa.

O movimento “Porta-a-Porta” convocou para esta segunda-feira um protesto junto às instalações do IHRU, entre as 7h30 e as 9h30 horas, para exigir um serviço que dê resposta aos pedidos de apoio à renda, e vão enviar cartas à secretária de Estado da Habitação e ao ministro das Infraestruturas e Habitação, segundo o porta-voz do movimento, André Escoval.

“Os problemas vão de norte a sul do País, com cortes nos apoios às rendas e no programa ‘Porta 65’ e só há 10 senhas de manhã e 10 senhas à tarde para atendimento presencial, em Lisboa e no Porto. Através da Internet ou do telefone é impossível”, lamentou à Lusa André Escoval.

O movimento em defesa do direito à habitação tem criticado a falta de resposta do IHRU, falando em atrasos de “mais do que um ano”, que levam “várias famílias ao desespero por todo o país”.

O Porta a Porta denuncia que os canais de comunicação com o IHRU (telefone e internet) “estão inacessíveis”.

Para resolver “um problema que é nacional”, as pessoas estão a ter de se deslocar diretamente aos centros de atendimento do IHRU que apenas existem em Lisboa e Porto, aponta o Porta a Porta.

O presidente do IHRU reconheceu que a resposta está a falhar. Em declarações à Lusa, em 14 de outubro, no final de uma audiência na Assembleia da República, António Benjamim Costa Pereira admitiu que o cenário é “gravíssimo”, nomeadamente na demora da resposta aos quase 60 mil beneficiários do Programa de Apoio Extraordinário à Renda (PAER) com a situação por resolver.

Movimento “Porta-a-Porta” reclama do Governo mais e melhor atendimento do IHRU

Numa das tarjas empunhadas pelos membros do “Porta-a-Porta” lê-se “fartos de escolher entre pagar a renda ou comer”.

A primeira pessoa na fila de espera, a cuidadora de pessoas idosas Maria Santos Godinho, 59 anos, chegou às 4h45 horas de Odivelas para tratar do assunto de um amigo com a mesma idade que “teve de ir à E-REDES porque o quadro elétrico rebentou com as humidades, no Monte da Caparica, e agora nem luz tem”.

“Isto é pior que ir ao médico. Temos de vir para aqui dormir. Não respondem a e-mails, não atendem telefones. Tem de se vir cá e é preciso bater o pé. De outra maneira, mandam-nos embora sem resolver nada”, criticou.

Mais na cauda do ‘pelotão’ madrugador estava Raquel Djaló, 32 anos, mãe solteira de um rapaz de 14 e de uma rapariga de 12, que, simplesmente, deixou de ver o seu apoio à renda da casa ‘cair na conta’, sem qualquer “explicação ou justificativa”.

Tem de haver mais senhas. Deixamos o trabalho para vir aqui. Eu tive de deixar a menina com outras pessoas para estar aqui às 6 horas”, indignou-se a habitante da Amadora, com antepassados da Guiné-Bissau.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Dezenas à porta do IHRU desde madrugada para apoios à renda da casa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

IHRU identifica 528 imóveis públicos viáveis para habitação

Ânia Ataíde,

Instituto analisou 877 imóveis para eventual uso habitacional. Dos 528 viáveis, 348 estão disponíveis para intervenção – desde edifícios devolutos a terrenos com potencial de construção.