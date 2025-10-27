Downloads de podcasts sobem em setembro para 11 milhões

Os 11 milhões de downloads em setembro constituem uma subida de 33% face ao mês anterior. A Impresa é o publisher que contribui com mais programas (67) entre os 200 podcasts com mais downloads.

O número de downloads de podcasts voltou a subir em setembro, depois de ter registado uma quebra no mês de agosto. No nono mês foram feitos quase 11 milhões de downloads de podcasts, o que dá uma média de 2,7 milhões de downloads por semana e representa uma subida de 33% em relação ao mês anterior.

A análise, feita através do Pod_Scope, ranking mensal de podcasts da Marktest, mostra que dos 200 podcasts com mais downloads em setembro (de 1 a 28 de setembro) é composto por 68 podcasts da Impresa, 67 do Observador, 40 da Bauer Media e 25 do Grupo Renascença Multimédia.



1 / 2

Analisando por marcas, os podcasts do Observador tiveram uma quota de 23,2% do total de downloads mensais, os da Renascença 20%, os da Rádio Comercial 16,8%, os da SIC Notícias 15,3% e os do Expresso 5%. No total, estas marcas respondem assim por 90% dos downloads de podcasts feitos em Portugal em setembro.

O “Extremamente Desagradável“, do Grupo Renascença Multimédia, regressou à liderança dos podcasts com maior número de downloads no mês, com 1,8 milhões, o que representou 17% do total. Segue-se “O Homem que Mordeu o Cão“, da Bauer Media, e “Contas-Poupança“, da Impresa, com 1,1 milhões e 544 mil downloads, respetivamente.

Em conjunto, estes três títulos representaram 32% do consumo deste formato no país.