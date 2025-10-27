Euribor sobe a três, a seis e a 12 meses

A taxa Euribor subiu esta segunda-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira, numa semana em que o interesse dos investidores se concentra na reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Com as alterações desta segunda-feira, a taxa a três meses, que avançou para 2,084%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,124%) e a 12 meses (2,175%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu esta segunda-feira, ao ser fixada em 2,124%, mais 0,020 pontos do que na sexta-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a agosto indicam que a Euribor a seis meses representava 38,13% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,95% e 25,45%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também avançou, ao ser fixada em 2,175% , mais 0,016 pontos do que na sessão anterior.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses avançou para 2,084%, mais 0,012 pontos do que na sexta-feira.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de outubro em Florença, Itália, e os investidores estão a antecipar mais uma manutenção das taxas diretoras.

Na anterior reunião, em 11 de setembro, o BCE manteve as taxas diretoras, pela segunda reunião de política monetária consecutiva, como antecipado pelos mercados e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

Em setembro, as médias mensais da Euribor subiram de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses.

A média da Euribor em setembro subiu 0,006 pontos para 2,027% a três meses e 0,018 pontos para 2,102% a seis meses.

Já a 12 meses, a média da Euribor avançou mais acentuadamente em setembro, designadamente 0,058 pontos para 2,172%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.