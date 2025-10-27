Fidelidade e ZERO vão plantar uma árvore por cada bebé

A seguradora Fidelidade uniu-se à ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, para apoiar a recuperação da Mata Nacional de Leiria, que foi severamente afetada pelos incêndios de 2017, e celebrar bebés, anunciaram em comunicado.

Na campanha “Um Bebé, Uma Árvore”, a Fidelidade e a ZERO incentivam as pessoas a festejar a chegada de uma nova vida com a plantação de uma árvore. “Em vários lugares do mundo existe a tradição de plantar uma árvore por cada bebé que nasce. Plante você também. Ofereça uma árvore ao seu bebé ou a um bebé de quem gosta”, explica a ZERO no seu site oficial.

Até 2 de dezembro, vai ser possível oferecer árvores ou arbustos autóctones com donativos a partir de cinco euros, realizados diretamente no site da ZERO. Cada contributo inclui um postal digital personalizável – permitindo escolher se o gesto é realizado em nome do seu filho ou como presente para outro bebé.

“Os fundos angariados serão utilizados para restaurar habitats naturais naquela área, através da plantação de espécies autóctones como lentisco, aroeira, medronheiro e zimbro, promovendo a regeneração ecológica e o equilíbrio da biodiversidade”, explicou a Fidelidade em comunicado.

A Fidelidade é uma seguradora com ofertas nos ramos vida e não vida, com uma quota de mercado de 30,2% em 2024, e está presente em 14 países.