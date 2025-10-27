Francisco Arga e Lima integra equipa da Paxlegal para liderar área de Start-Ups & Tech

A Paxlegal integrou Francisco Arga e Lima, na qualidade de consultor, para desenvolver e liderar a nova área de prática Start-Ups & Tech.

“O Francisco tem uma sólida experiência no aconselhamento a start-ups, principalmente em termos de proteção de dados, regulação digital e inteligência artificial, o que nos permite dar um apoio completo e especializado a estas empresas. A sua visão e conhecimento aprofundado das regras europeias aplicáveis à economia digital, bem como das necessidades específicas do setor, serão determinantes para que possamos apoiar founders de forma eficaz, desde a idealização do projeto e criação da empresa, até à captação de investimento e internacionalização“, refere em comunicado a sócia fundadora Bárbara Pestana.

Antes de se juntar à equipa da Paxlegal, Francisco Arga e Lima estagiou no Tribunal de Justiça da União Europeia e colaborou com a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. No âmbito da sua atividade de consultoria, tem vindo a prestar aconselhamento a start-ups e empresas tecnológicas europeias, com particular enfoque na Suíça, Alemanha e Portugal.

“Vivemos um momento em que a inovação tecnológica, a inteligência artificial, os serviços digitais, a cibersegurança e a proteção de dados exigem respostas jurídicas sofisticadas e adaptadas às empresas em causa. A chegada do Francisco reforça a nossa capacidade de oferecer estas soluções estratégicas, seguras e orientadas para o crescimento dos nossos clientes. Esta aproximação do setor tecnológico e do empreendedorismo traduz o nosso compromisso em estar ao lado de quem está a criar o futuro”, acrescenta a sócia.