Governo francês aceita imposto excecional para grandes empresas sob pressão socialista

O Governo francês de Sébastien Lecornu aceitou esta segunda-feira, no debate orçamental, ir além do que pretendia num imposto excecional para grandes empresas, sob pressão dos socialistas, que continuam a ameaçar com uma moção de censura.

Os deputados aprovaram, com 196 votos a favor e 149 contra, uma alteração de última hora do executivo que aumenta a taxa do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC) para as grandes empresas com um volume de negócios superior a 3.000 milhões de euros. A contribuição extraordinária das médias empresas (ETI) será inferior à inicialmente prevista.

O ministro da Economia francês, Roland Lescure, calculou que, com esta nova configuração, o imposto vai permitir arrecadar cerca de 6.000 milhões de euros, em vez dos 4.000 milhões de euros previstos na proposta orçamental.

O Partido Socialista (PS) tem advertido de que, se não obtiver concessões nos próximos dias nas reivindicações de aumento da tributação dos multimilionários e das grandes empresas, isso levará à queda do Governo de Lecornu, cuja sobrevivência depende dos socialistas. Estes avisos foram repetidos pelo deputado socialista Philippe Brun, que vincou que o PS não votará a favor do orçamento “se não houver alguns elementos de justiça social”.

“Nunca aprovaremos uma coisa que exija mais esforço das classes trabalhadora e média”, declarou Brun, referindo-se especificamente à principal reivindicação, o chamado “imposto Zucman”, que tributaria com mais 2% os bens superiores a 100 milhões de euros. O deputado socialista francês precisou que o PS apresentou uma proposta que ajusta esse “imposto Zucman”, após críticas recebidas nas últimas semanas, para que possa ser aprovado.

Essa proposta, que alguns à esquerda do PS desvalorizaram, chamando-lhe um “Zucman light”, vai isentar tanto as empresas familiares pouco rentáveis, para evitar a venda a grupos estrangeiros, como as empresas inovadoras que ainda não sejam rentáveis, para não impedir o crescimento.

Ao mesmo tempo, a proposta socialista prevê a aplicação de uma taxa de 3% (e não de 2%) a bens superiores a 10 milhões de euros (e não a 100 milhões de euros). Entretanto, teve início a discussão na especialidade sobre a proposta de orçamento da Segurança Social, adiada na semana passada, depois de o Governo ter decidido alterar o documento para incluir a suspensão da polémica reforma das pensões.

Esta suspensão foi uma exigência do PS para que o parlamento aceitasse iniciar o debate parlamentar sobre o Orçamento do Estado francês para 2026.