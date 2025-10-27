Grupo Espanhol de Investigação em Neuro-Oncologia celebra o XVII Simpósio Geino nos dias 28 e 29 de outubro em Madrid

O XVII Simpósio Geino será realizado nos dias 28 e 29 de outubro no Ilustre Colégio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem).

O simpósio contará com uma série de mesas redondas que oferecerão aos participantes a oportunidade de aprofundar os temas mais atuais, com a participação de renomados especialistas nacionais e internacionais. Entre os temas em destaque que serão abordados, estão novas estratégias terapêuticas e técnicas cirúrgicas inovadoras.

A inauguração do congresso ficará a cargo da presidente da Geino, Dra. María Ángeles Vaz, que dará as boas-vindas aos participantes e apresentará as linhas gerais do evento.

O simpósio contará com a participação de especialistas, sociedades científicas, representantes institucionais e associações de pacientes que intervirão nas diferentes mesas redondas. Assim, no primeiro dia, a mesa intitulada «Como podemos avançar em conjunto no tratamento dos tumores cerebrais?» abordará os objetivos a traçar e as conquistas alcançadas, com a participação do presidente da SEOM, Dr. César Rodríguez; da diretora científica da Associação Espanhola Contra o Cancro (AECC), Dra. Marta Puyol; a porta-voz do Grupo Popular na Comissão de Saúde da Assembleia de Madrid, Marta Lambán; e o coordenador do Comité Científico da Astuce Spain, Manuel Meléndez, entre outros.

Além disso, o congresso abordará os avanços no tratamento do glioblastoma – como os Tumor Treating Fields (TTFields), recentemente incorporados ao portfólio de serviços comuns do Sistema Nacional de Saúde – e as novas terapias direcionadas, o diagnóstico precoce de tumores cerebrais e o impacto das terapias combinadas. Também será dado destaque às necessidades dos pacientes com tumores cerebrais e serão abordadas as chaves para facilitar os consórcios e redes internacionais para promover a investigação em tumores raros.

REFERÊNCIA

Um dos momentos mais esperados será a intervenção do Dr. Roger Stupp, um dos oncologistas mais influentes no tratamento do glioblastoma, reconhecido por ter desenvolvido o «Protocolo Stupp», o padrão atual de tratamento em Espanha para pacientes com glioblastoma.

Durante a sua intervenção, o Dr. Stupp abordará os avanços no tratamento do glioblastoma, com especial ênfase nas novas abordagens terapêuticas, como as terapias direcionadas e a utilização de TTFields, terapia baseada no uso de campos elétricos capazes de interferir na divisão das células tumorais e que, combinada com a quimioterapia, demonstrou prolongar significativamente a sobrevivência no glioblastoma. Ele também falará sobre recomendações de tratamento em metástases cerebrais.