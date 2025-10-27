Hoje nas notícias: Navigator, Galp e Benfica

A unidade de pasta de papel da Navigator em Aveiro está temporariamente parada, até 29 de outubro, devido à falta de madeira nacional. A comissão de ética da Galp foi chamada a averiguar a denúncia de conflitos de interesse contra Filipe Silva, mas, meses após a demissão de Filipe Silva, continua a recusar dar explicações aos trabalhadores. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta segunda-feira.

Navigator pára pela primeira vez fábrica de pasta por falta de madeira nacional

Pela primeira vez, a Navigator parou temporariamente a produção da sua unidade de pasta de papel em Aveiro. A paragem, que durará cerca de 11 dias, até 29 de outubro, deve-se ao desequilíbrio entre o preço de venda da celulose no mercado spot e o custo da importação de madeira de origens mais marginais. Segundo fonte oficial do grupo papeleiro, isto “torna economicamente desaconselhável a operação contínua da unidade”. Ainda assim, “não houve qualquer impacto operacional na unidade de tissue de Aveiro, uma vez que esta continua a ser abastecida por stocks de pasta seca em fardos ou por integração com a pasta de mercado produzida no complexo industrial da Figueira da Foz”.

Galp recusa dar informações sobre avaliação à conduta do ex-presidente

A comissão de ética e conduta da Galp, responsável por averiguar internamente o alegado conflito de interesses que levou à demissão do agora ex-CEO Filipe Silva, não comunica publicamente qualquer explicação sobre a investigação, nem sequer aos trabalhadores da empresa. “A Galp não comenta processos conduzidos pela comissão de ética e conduta, um organismo autónomo e independente da empresa”, disse a assessoria de imprensa da petrolífera, quando questionada sobre o assunto ainda em setembro. Esta tem sido, também, a resposta dada internamente pela Galp. Os trabalhadores querem saber se há conclusões, mas não há respostas. A comissão central de trabalhadores da Petrogal admite-o no comunicado que divulgou no passado dia 2 de outubro.

Benfica teve mais votantes do que 98% dos municípios nas autárquicas

Numa comparação em números absolutos, a escolha entre os seis candidatos à presidência do Benfica levou 85.422 sócios do clube ao voto presencial nas secções espalhadas pelo país no sábado, mais do que as pessoas que votaram em 302 dos 308 municípios nas eleições autárquicas que se realizaram há duas semanas. Ou seja, para comparação, se o Benfica fosse um concelho, seria o sétimo da lista dos que tiveram maior número de votantes. Só Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto, Braga e Cascais tiveram mais votantes do que o clube da Luz em 12 de outubro. A média da participação eleitoral nestes municípios foi de cerca de 55% — o que também e comparável com o que aconteceu no Benfica, cuja participação eleitoral foi na ordem dos 53%.

Mais de 200 académicos e coletivos pedem regulação do arrendamento e do turismo

No início deste mês, a Rede H, uma rede colaborativa de investigadores e institutos universitários dedicada a estudos sobre a habitação, enviou uma carta aberta à Assembleia da República, subscrita por mais de 200 técnicos e académicos e 13 coletivos, onde propõe medidas como uma maior regulação do alojamento local ou a imposição de mecanismos de controlo de renda. Um dos primeiros passos, segundo defendem, passa por “regular de maneira muito diferente aquilo que é diferente, incentivando a procura que se pretende que exista”.

Bombeiros pedem explicações sobre marcha urgente do IRA

O presidente da Liga de Bombeiros Portugueses (LPB) quer saber pormenores da autorização que terá sido concedida à organização não-governamental Núcleo de Intervenção de Resgate Animal (IRA) para circular em marcha de urgência. Nas redes sociais, o IRA anunciou que foi reconhecida como entidade de proteção e socorro e que as suas viaturas vão passar a circular em marcha de urgência — do Instituto de Mobilidade e Transportes à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, passando pelo próprio Governo, ninguém confirma, desmente ou explica a alegada autorização. Só que o reconhecimento do IRA como entidade de socorro pode equiparar as suas viaturas, por exemplo, às da PSP ou GNR, e “abrir uma caixa de Pandora”, alerta António Nunes, da LPB.

