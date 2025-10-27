Iberdrola mostra em campanha que “quem mais fica, mais ganha”

Com criatividade da Fuel, a campanha conta com produção da Garage e planeamento de meios da UM. "É de ficar a ganhar" marca presença em televisão, rádio, digital e out-of-home.

A Iberdrola lançou uma nova campanha sob o mote “É de ficar a ganhar”, com o objetivo de mostrar os benefícios da adesão à eletricidade 100% verde e da permanência no programa +Iberdrola.

“Acreditamos num modelo energético 100% verde e esta campanha multimeios representa o nosso compromisso em ir além da oferta comercial, queremos conquistar pela confiança, pela proximidade e pela valorização contínua dos nossos clientes. Através do programa +Iberdrola, quem escolhe ficar connosco beneficia de vantagens exclusivas que crescem com o tempo. A nossa proposta de valor reflete aquilo que somos: uma marca que cuida, que escuta e que evolui com quem nos acompanha”, diz Joana Balsa, diretora de marketing da Iberdrola, citada em comunicado.

O spot mostra um casal em casa de amigos que, embora as sugestões de terminar o encontro, pressiona para ficar mais um pouco, seguindo o conselho dos anfitriões em relação à Iberdrola de que “quanto mais tempo ficarem mais ganham”. “Todos nós já vivenciámos uma situação como esta e nos sentimos representados de certa maneira. Esta foi também a forma da Iberdrola traduzir de uma forma divertida a sua proposta de valor numa analogia com a qual todos nos identificamos e de mostrar que a nossa relação é para durar: quem chega, ganha logo; e quem fica ganha ainda mais”, acrescenta.

Com esta campanha, a Iberdrola reforça assim “o foco no cliente, destacando a simplicidade e eficácia da adesão à eletricidade 100% verde. Ao escolher esta opção, os consumidores passam a beneficiar de uma poupança direta na fatura, com vantagens que crescem ao longo do tempo. A mensagem é clara: ‘Quanto mais fica, mais ganha’, uma proposta pensada para responder às necessidades reais dos portugueses, especialmente num momento em que o consumo energético tende a aumentar“, refere-se em nota de imprensa.

Nesse sentido, os novos clientes “beneficiam da oferta de 100 euros na adesão à eletricidade 100% verde, e ao aderirem ao +Iberdrola, à medida que o cliente progride de nível, o valor disponível para poupança aumenta”. O programa +Iberdrola “oferece um saldo de boas-vindas e um saldo de antiguidade, calculado com base no tempo de permanência com a empresa”, podendo os clientes aceder através da app a todas as funcionalidades do programa, descontar o saldo disponível para reduzir o valor das faturas, acompanhar o valor acumulado e aceder ao histórico, explica-se na mesma nota.