Orçamento do Estado 2026

IL anuncia voto contra um orçamento “pouco ambicioso” e “ganancioso para o Estado”

  • Lusa
  • 11:55

Presidente da Iniciativa Liberal acusou o Executivo de Luís Montenegro de anunciar "dez ilusões" no OE2026, como redução da carga fiscal, a reforma do Estado ou a resposta à crise da habitação.

A presidente da IL, Mariana Leitão, anunciou esta segunda-feira que o seu partido votará contra a proposta de Orçamento do Estado para 2026, na generalidade, acusando o Governo de apresentar um documento “pouco ambicioso” e “ganancioso para o Estado”.

“O país não tem tempo para adiar as medidas que precisa, este Orçamento infelizmente não resolve o problema das pessoas, que era essencial que resolvesse, e é por isso que a IL vai votar contra este Orçamento na generalidade“, anunciou a líder da IL numa conferência de imprensa, na Assembleia da República, horas antes do início do debate em plenário da proposta orçamental apresentada pelo Governo.

O país não tem tempo para adiar as medidas que precisa, este Orçamento infelizmente não resolve o problema das pessoas, que era essencial que resolvesse, e é por isso que a IL vai votar contra este Orçamento na generalidade.

Mariana Leitão

Mariana Leitão argumentou que o Orçamento do Estado para 2026 proposto pelo Governo é “pouco ambicioso para os portugueses o país” e é “muito ganancioso” para o Estado, e acusou o executivo de anunciar “dez ilusões”, como redução da carga fiscal, a reforma do Estado ou a resposta à crise da habitação.

Em entrevista ao ECO, em setembro, a presidente da IL já tinha sinalizado a possibilidade do partido votar contra a proposta orçamental. “Não gosto de estar a comprometer-me com sentidos de voto sem ver ainda o documento, mas se não trouxer diferenças substanciais em relação ao ano passado, que não é previsível que traga, é muito difícil para a Iniciativa Liberal viabilizar um documento nessas condições“, disse.

 

