Juanma Moreno encerra a TIS2025 e destaca o sucesso da sua sexta edição perante 8.197 profissionais do turismo

O presidente da Junta de Andaluzia, Juanma Moreno, encerrou sexta-feira a sexta edição do TIS-Tourism Innovation Summit 2025, a feira internacional de referência em inovação turística e tecnológica, que ao longo de três dias reuniu 8.197 congressistas e profissionais do setor, e voltou a destacar Sevilha como o epicentro da indústria sob o lema «Innovation in motion, tourism reimagined».

Durante a cerimónia de encerramento, Juanma Moreno afirmou que «a TIS consolida Sevilha como uma referência nacional e internacional do turismo, uma indústria em constante evolução». Para Moreno, o grande desafio desta indústria tão importante para a economia nacional e regional «passa por um modelo regenerativo, respeitador dos residentes e com uma abordagem ambiental, social e económica, um modelo em que cada decisão é concebida para preservar o nosso património». Ele afirmou que «a inovação é a chave e a solução» e que, por isso, a TIS se tornou «um evento imperdível», em linha com a aposta da Andaluzia no turismo, que se baseia «na inovação e num futuro digital e energeticamente eficiente».

Na mesma linha, a delegada de Turismo e Cultura da Câmara Municipal de Sevilha, Angie Moreno, sublinhou que «o sucesso desta edição consolida Sevilha como um ponto de encontro imprescindível para o debate sobre o futuro do turismo». «Este congresso demonstra que a nossa cidade não é apenas um destino turístico de primeira linha, mas também uma referência em inovação, sustentabilidade e colaboração internacional», afirmou, destacando a importância de eventos desta magnitude que «geram impacto económico, promovem o talento local e fortalecem a projeção global da cidade».

Isso é demonstrado pelos números do TIS2025, um evento que reuniu 239 empresas expositoras que apresentaram tecnologias e soluções inovadoras aplicadas ao setor do turismo. Também participaram 407 especialistas e referências nacionais e internacionais que debateram no congresso Tourism Innovation Global Summit sobre vários pontos-chave, entre os quais se destacam o uso da IA para promover a inovação ou as estratégias de personalização baseadas em dados.

Além disso, abordaram o impacto das soluções digitais na rentabilidade dos negócios, bem como a adoção de tecnologias orientadas para a sustentabilidade ou novos canais para atrair viajantes, plataformas colaborativas e ferramentas tecnológicas concebidas para reduzir os custos operacionais. É o caso da inteligência artificial (IA) e do «big data», que estão a revolucionar a forma como os turistas planeiam, experimentam e desfrutam das suas viagens.

Da mesma forma, o congresso também colocou o foco na sustentabilidade e analisou as estratégias que a indústria do turismo está a implementar para avançar em direção a um turismo mais responsável, ético e que busca minimizar o impacto ambiental. Todos os agentes da cadeia de valor concordaram em defender e apontar a inovação tecnológica como fundamental para o turismo sustentável que se busca e para a personalização das experiências do viajante.

IA GENERATIVA

O último dia do TIS foi marcado pelo tema central desta nova edição: a IA. David Hurtado, Innovation Lead da Microsoft, destacou que a IA generativa se tornou a força motriz da revolução atual. «A IA generativa evoluiu significativamente e agora tem a capacidade de pensar, tomar decisões e participar em raciocínios cognitivos», explicou. No âmbito do turismo, o especialista apontou que a IA está a ser integrada na indústria como um acompanhante e assistente do viajante durante a sua viagem.

Hurtado destacou que a IA não deve ser vista apenas como um processador de dados, mas como uma ferramenta para melhorar as capacidades humanas. «Estamos a falar de nos aprimorarmos, não de nos substituirmos», afirmou, destacando o poder transformador da IA na análise de dados e como ela pode interpretar conjuntos de dados complexos e criar gráficos dinâmicos. Como exemplos práticos, ele apontou como a IA pode ajudar a compreender os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre as tendências turísticas, ao ter «a capacidade de analisar os dados, interpretá-los e até construir novos conjuntos de dados de acordo com as instruções», algo que permite uma conversa dinâmica que torna o processo mais eficiente. «Nos próximos 8 a 10 meses, as empresas começarão a usar a IA como um agente para automatizar tarefas e melhorar os fluxos de trabalho», concluiu.

Por sua vez, Joshua Ryan-Saha, diretor da Traveltech do Edinburgh Futures Institute, colocou em discussão o potencial da IA, mas também os desafios que ela enfrenta. Segundo Ryan-Saha, a IA tem a capacidade de interpretar textos, imagens, áudios e até códigos, mas apresenta algumas desvantagens a serem abordadas, como a falta de dados operacionais e logísticos precisos, que limitam a sua eficácia na criação de itinerários ou na pesquisa de opções de viagem. «Para aproveitar plenamente a IA, é necessário projetar sites que sejam igualmente amigáveis tanto para as pessoas quanto para a tecnologia», observou. Quanto ao futuro da IA no turismo, ele destacou várias áreas-chave, como a confiança nos sistemas de IA, a automatização da pesquisa e a otimização das reservas.