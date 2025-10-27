Lucros da Nos baixam 9% para 182 milhões até setembro

A operadora de telecomunicações Nos fechou os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 182 milhões de euros, o que representa uma descida de 9,2% face ao período homólogo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Miguel Almeida explica que a redução dos lucros “explica-se pela ausência de resultados extraordinários registados em 2024“, período em que os resultados beneficiaram com as mais-valias referentes à alienação de torres e efeitos extraordinários, que totalizaram 54 milhões de euros. Excluindo estes efeitos extraordinários, os lucros teriam crescido 21,3% para 177,7 milhões de euros.

As receitas consolidadas do grupo atingiram os 1.336 milhões de euros, um crescimento de 2% face aos primeiros nove meses de 2024, “apesar do impacto da quebra de receitas no negócio de Cinema & Audiovisuais no trimestre”, com as receitas de telecomunicações no segmento empresarial a crescerem 7,7% para 327,9 milhões de euros, impulsionadas pelas grandes empresas.

“Este é o resultado de uma execução disciplinada e uma permanente obsessão pela excelência operacional, fortemente alavancada pela aplicação massiva de inteligência artificial na transformação do modelo operativo. Acreditamos que continuaremos este caminho de crescimento de margem operacional, ainda que assumindo que o mercado de telecomunicações em Portugal se irá manter desafiante num futuro próximo“, comenta Miguel Almeida, CEO da operadora.

Já o EBITDA consolidado melhorou 4,2% face aos primeiros nove meses de 2024, para 618 milhões de euros, com o EBITDA das telecomunicações a crescer 4,3% para 569,1 milhões de euros. As áreas de TI e Cinema e Audiovisuais apresentaram crescimentos de 13,7% e 0,3%, respetivamente, para 14,3 e 34,6 milhões de euros, acrescenta a empresa.

Segundo o mesmo comunicado, a NOS conquistou 219 mil novos serviços face ao período homólogo do ano passado. Nos serviços móveis, a NOS cresceu 184 mil novos serviços face ao período homólogo. No final de setembro, a Nos prestava 5.686 milhões de serviços.

“No agregado foi mais um trimestre de resultados operacionais e financeiros muito sólidos, que suportam uma visão otimista em relação ao futuro da Nos, mesmo reconhecendo o enquadramento de mercado exigente que se perspetiva para os próximos tempos”, remata Miguel Almeida.