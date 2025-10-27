Luz Saúde é madrinha do Zambujal 360

A cerimónia oficial de inauguração do Zambujal 360, projeto que tornou o Zambujal, freguesia de Alfragide (Amadora), no primeiro bairro social ‘embaixador’ dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, decorreu a 22 de outubro. A Luz Saúde, no âmbito das suas atividades de responsabilidade social, é uma das instituições que apoiam este projeto, conduzido no terreno pela Ad Gentes (Associação Leigos Missionários da Consolata) e pela associação recreativa CAZAmbujal.

O Zambujal 360 começou em 2023 e tem uma intervenção abrangente (360º), com ações de educação pela arte e educação pela saúde para a comunidade local; preservação dos espaços comuns; promoção da sustentabilidade a nível da saúde, educando para a importância da atividade física enquanto fator-chave para o bem-estar; promoção da sustentabilidade social, económica e ambiental e dinamização do comércio local.

Cada ODS contou com uma entidade madrinha e financiadora associada a atividades de cidadania global , como visitas guiadas, formação para escolas e empresas, implementação de modelos de negócio sustentáveis e educação para o desenvolvimento.

As empenas de 17 edifícios do bairro – uma por cada ODS – foram pintadas por artistas plásticos convidados, o que transformou o Zambujal numa espécie de galeria de arte urbana a céu aberto.

“A Luz Saúde, assumindo o seu papel de dinamizadora dos aspetos sociais, ambientais e de governação que integram o conceito de Sustentabilidade, apoiou a pintura de uma empena relativa ao ODS n.º 3, Saúde de Qualidade”, explica Artur Vaz, membro da Comissão Executiva da Luz Saúde.

A intervenção artística foi realizada pelo cartoonista Pedro Ribeiro Ferreira. O artista pintou uma espécie de banda desenhada que fala de coisas simples de prevenção em saúde: o Sol e a importância da vitamina D, o exercício físico feito pelas ruas do bairro, dormir bem, fazer a vigilância da gravidez e seguir os conselhos dos profissionais de saúde foram alguns dos exemplos escolhidos por Pedro Ribeiro Ferreira para ilustrar o ODS 3. Diz que escolheu passar “uma mensagem útil e forte, mas com o contraste infantil do género cartoon”, ideias que tornaram o mural muito comentado como o mais divertido e com mensagens bastante claras.

Ação local para transformação global

A inauguração reuniu os responsáveis das 17 entidades-madrinhas do projeto em ambiente de festa, nas imediações da CAZambujal.

Após o almoço providenciado pelas missionárias da Ad Gentes e de momentos musicais que proporcionaram muita animação, seguiu-se a parte mais formal da cerimónia, com discursos e entrega de diplomas às 17 entidades empresariais que apoiaram e tornaram possível a concretização do Zambujal 360.





Vítor Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Amadora, salientou que, ao tornar-se o primeiro bairro social embaixador dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, o Zambujal 360 é a materialização concreta desse desenvolvimento: “Se as 17 ODS são um roteiro claro para a humanidade, cada passo dado no bairro do Zambujal ecoa os passos dos objetivos das Nações Unidas. O projeto é um catalisador da forma como o Zambujal se relaciona com a comunidades. Hoje, muitos visitam este bairro para conhecer este projeto, cuja concretização estabelece pontes de inclusão”.

Para Vítor Monteiro, presidente da CAZAmbujal, falar do bairro é falar de “união, de resistência e de esperança”: “Há muitas histórias de superação, de pessoas que não desistem de acreditar num futuro melhor, espelhado em cada mural deste projeto. Esta é uma semente de futuro, um futuro que está a crescer no seio desta comunidade. Agradecemos a todos os parceiros por caminharam connosco; estamos juntos a transformar o mundo”. Mário Linhares, presidente da Ad Gentes, explicou que a ideia do projeto começou a germinar em 2002, quando foi trabalhar no bairro com os Missionários da Consolata. “Muitos parceiros acreditaram logo no início e outros foram-se juntando. Hoje aqui estamos para inaugurar algo muito importante para toda esta comunidade, para todos nós”, recordou.

Luís Araújo, em representação das entidades que apoiam o Zambujal 360, agradeceu a todos os que colaboraram neste projeto e que se juntaram ao ato inaugural: “17 empresas acreditaram e decidiram investir numa boa ideia para construir um novo projeto. Estes projetos precisam de financiamento e deviam ter empresas com vontade de investir e não suceder o contrário. Este é um dia especial de um bairro social, multicultural que tem a inclusão como a sua primeira palavra”.

As palavras finais da cerimónia couberam a Serri Aldis e a António Ferrari, respetivamente, diretora-geral e assessor de comunicação para Portugal da United Nations Regional Information Center: “Agradecemos por terem partilhado este projeto connosco. Trata-se de construir comunidades. Este projeto é o exemplo de como uma ação local é capaz de gerar transformações globais. Os 17 ODS são um guião para o desenvolvimento social, derrubando barreiras e estereótipos, e o primeiro bairro social embaixador dos ODS tem um impacto transformador no mundo”. E assinalou a coincidência desta inauguração com os 80 anos da ONU, celebrados esta semana: “O que pode ser melhor do que este projeto para marcar o nosso compromisso partilhado para os objetivos de desenvolvimento sustentável e de não deixar ninguém para trás?”.

A cerimónia terminou com o hastear da bandeira dos ODS por todos os parceiros e houve ainda tempo para uma visita guiada à galeria de arte urbana em que se tornou o bairro.