Més per Mallorca e o PSIB exigem demissões após o “fiasco” das novas ambulâncias das Ilhas Baleares, que excedem o peso legal para circular

O Més per Mallorca e o PSIB exigiram a demissão do gerente da GSAIB, Sergio Pablo Rodríguez, pela compra de 122 ambulâncias de transporte programado que não podem ser utilizadas por excederem o peso máximo permitido para a carta de condução. Por sua vez, o PSIB-PSOE e o Unidas Podemos foram mais longe e exigiram também a demissão da conselheira da Saúde, Manuela García, a quem responsabilizam diretamente pelo «erro de planeamento» na gestão do serviço de saúde.

Segundo denunciou o Més per Mallorca, trata-se de um «absurdo inaceitável» que evidencia «a falta de controlo e a negligência» do Governo balear. 122 das 246 ambulâncias adquiridas pelo GSAIB, destinadas ao transporte sanitário programado, pesam mais de 4.000 quilos, o que obriga a ter a carta de condução C1, a mesma exigida para conduzir camiões ligeiros. No entanto, a maioria dos técnicos de emergências sanitárias do GSAIB possui apenas a carta de condução do tipo B. «Alguém cometeu um erro muito grave que custará tempo e dinheiro aos cidadãos», alertou a deputada do Més per Mallorca, Marta Carrió, que considera que o responsável máximo do GSAIB deve apresentar a sua demissão.

A formação lembra que, além do investimento inicial na aquisição dos veículos, «o Governo deverá agora assumir o custo da desmontagem parcial dos veículos» com o objetivo de reduzir o seu peso e permitir que possam ser conduzidos pelo pessoal. «Os grandes prejudicados são os utilizadores do transporte sanitário», lamentou Carrió, que acrescentou que os pacientes «já não usufruirão de todas as prestações previstas» devido a um «erro inexplicável que obriga a desmantelar parte dos veículos».

O Més per Mallorca assegura que há muito suspeitava de irregularidades na adjudicação deste contrato «milionário» à Fraikin. Por este motivo, o grupo parlamentar solicitou ao Governo balear toda a documentação relativa aos processos de contratação relacionados com a nova frota, bem como os requisitos de qualificação necessários para conduzir as ambulâncias e a percentagem real de trabalhadores qualificados para o fazer.

Do PSIB-PSOE, a deputada Patricia Gómez classificou como «desastre» a renovação do serviço de ambulâncias, no qual o Governo teria investido 56 milhões de euros, e lembrou que o Executivo se gabou de que seriam «as mais avançadas e modernas da Europa». No entanto, ao chegar às Baleares, verificou-se que mais de uma centena pesam mais de 3.500 quilos, pelo que exigem uma carta de condução específica que apenas 20% do pessoal possui.

«É uma verdadeira porcaria que complica a vida dos trabalhadores e dos utilizadores», denunciou Gómez, que criticou a solução proposta pelo Governo de «desmontar as ambulâncias» para torná-las mais leves, o que obrigará a armazenar toneladas de material de alta tecnologia, contratar mecânicos e assumir um custo adicional.

Na sua opinião, esta desmontagem reduzirá o equipamento e as prestações dos veículos, com «menos ambulâncias com camas, eliminação de cadeiras e material ergonómico e menor conforto para os utilizadores». Além disso, alertou que os veículos terão de passar novamente pela ITV após as modificações e que «também não está claro se será necessário contratar novos motoristas».

Por seu lado, o deputado do Unidas Podemos José María García juntou-se aos pedidos de demissão imediata de Rodríguez e criticou «um novo episódio de má gestão e improvisação» à frente do transporte sanitário público. «O gerente do GSAIB demonstrou uma incapacidade absoluta para dirigir um serviço essencial. Cada decisão que toma gera um novo problema. A sua continuidade é insustentável», afirmou.

NOVA CARTEIRA

O Governo das Baleares reconheceu o erro e procura uma solução. A Secretaria de Saúde anunciou que assumirá o custo da carta C dos técnicos de emergência médica, através do SOIB (Serviço de Ocupação das Ilhas Baleares), para que possam conduzir as 122 ambulâncias de transporte programado que, por excesso de peso, não podem circular legalmente com a carta B.

Entretanto, os veículos estão a ser parcialmente desmontados para reduzir o seu peso, o que implica eliminar melhorias ergonómicas e de segurança, como rampas hidráulicas, pisos antiderrapantes ou fixações reforçadas. O Governo garante que poderão entrar em funcionamento em dezembro, embora sem todas as características originais.

A frota, que faz parte de um investimento público de 55,9 milhões de euros, deveria colocar as Ilhas Baleares «na vanguarda do transporte sanitário», mas os sindicatos acusam a GSAIB de não contar com os trabalhadores durante a conceção e contratação do projeto, o que resultou num erro que «será pago tanto pelos funcionários como pelos pacientes».

A situação é especialmente grave em Eivissa e Formentera, onde apenas sete dos 46 motoristas possuem a licença C1 necessária. «Como noutras ocasiões, as decisões são tomadas nos escritórios sem ouvir quem está na rua», denunciou a UGT, enquanto a CCOO e a USAE classificaram a solução adotada como «de má qualidade» e exigiram que o Governo assumisse também o custo da carta de condução, que pode atingir os 2000 euros por trabalhador.