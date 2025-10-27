Miguel Alves vai ser o novo administrador financeiro do Banco de Fomento
Com Bruno Rodrigues de saída no final do mês, tal como o ECO avançou, o banco deu início ao processo de avaliação de idoneidade e adequação (fit & proper) do Banco de Portugal.
Miguel Alves, do Fundo Europeu de Investimento (FEI) vai ser o novo administrador financeiro do Banco de Fomento, avançou o Jornal Económico.
Com Bruno Rodrigues de saída no final do mês, tal como o ECO avançou, o banco deu início ao processo de avaliação de idoneidade e adequação (fit & proper) do Banco de Portugal, confirmou ao ECO na altura fonte oficial da instituição liderada por Gonçalo Regalado.
O ECO contactou o Banco de Fomento e Miguel Alves, mas ambos optaram por não fazer qualquer comentário. Também contactou o Banco de Portugal, mas ainda não obteve resposta até à publicação deste artigo.
