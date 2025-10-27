Banca

Miguel Alves vai ser o novo administrador financeiro do Banco de Fomento

  • ECO
  • 11:01

Com Bruno Rodrigues de saída no final do mês, tal como o ECO avançou, o banco deu início ao processo de avaliação de idoneidade e adequação (fit & proper) do Banco de Portugal.

Miguel Alves, do Fundo Europeu de Investimento (FEI) vai ser o novo administrador financeiro do Banco de Fomento, avançou o Jornal Económico.

Com Bruno Rodrigues de saída no final do mês, tal como o ECO avançou, o banco deu início ao processo de avaliação de idoneidade e adequação (fit & proper) do Banco de Portugal, confirmou ao ECO na altura fonte oficial da instituição liderada por Gonçalo Regalado.

O ECO contactou o Banco de Fomento e Miguel Alves, mas ambos optaram por não fazer qualquer comentário. Também contactou o Banco de Portugal, mas ainda não obteve resposta até à publicação deste artigo.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Miguel Alves vai ser o novo administrador financeiro do Banco de Fomento

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Banco Português de Fomento apresenta resultados do 1.º semestre de 2025 - 17JUL25

Administrador financeiro do Banco de Fomento de saída

Alberto Teixeira, Mónica Silvares,

Bruno Rodrigues tinha ‘sobrevivido’ às mudanças promovidas no conselho de administração há um ano, mas está de saída no final do mês. Quem será o próximo braço-direito de Gonçalo Regalado?