Moçambique recebe 5,4 milhões de dólares de pagamento paramétrico

Grupo African Risk Capacity pagou ao Governo de Moçambique cerca de 1,8 milhões de dólares em resposta à seca e 400 mil para a seca e 3,1 milhões para o ciclone ao Programa Alimentar Mundial.
O Grupo African Risk Capacity (ARC), uma seguradora africana, efetuou um pagamento combinado de seguro paramétrico no valor de 5,4 milhões de dólares ao Governo da República de Moçambique e ao Programa Alimentar Mundial (PAM) devido aos recentes desastres climáticos que aconteceram – a seca de 2024/25 e o ciclone tropical Chido.
De acordo com o site do ARC, o Governo de Moçambique recebeu cerca de 1,8 milhões de dólares para resposta à seca enquanto que o PAM, que contratou duas apólices de seguro contra seca e ciclone tropical em nome do país através do programa Replica, recebeu 400 mil dólares para a seca e 3,1 milhões de dólares para apoiar a resposta ao ciclone tropical Chido.
Para David Maslo, Diretor Executivo Interino da ARC Ltd, “este pagamento demonstra o valor dos produtos paramétricos da ARC, que proporcionam financiamento rápido e previsível quando mais é necessário”, começa por dizer. “Como Membro de Classe A da ARC, Moçambique não só beneficia de um seguro com custos acessíveis, como também tem a garantia de que uma instituição mandatada pela União Africana continuará a apoiá-lo contra choques climáticos.”
Já Albertina Fruquia Fumane, Secretária Permanente do Ministério das Finanças, sublinhou: “O seguro é uma linha de defesa importante para proteger a vida dos mais vulneráveis, reduzindo a vulnerabilidade fiscal e social.”
O pagamento do seguro permitirá apoiar intervenções cruciais, como a distribuição em larga escala de alimentos às comunidades afetadas.
