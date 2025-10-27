Pessoas +M

Montenegro volta à liderança da exposição televisiva em setembro

 

O Presidente da República, que ocupou a primeira posição do ranking no mês anterior, caiu para a quarta posição. Carlos Moedas entrou diretamente para a segunda posição. Ventura é terceiro.

Luís Montenegro foi quem mais apareceu nas notícias televisivas nos canais generalistas durante o mês de setembro. Ao protagonizar 142 notícias com um total de 6 horas e 22 minutos de duração, o primeiro-ministro, reconquistou assim a primeira posição do ranking de exposição mediática, que tinha perdido para Marcelo Rebelo de Sousa no mês anterior.

No mês em que aconteceu o acidente do Elevador da Glória, Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, entrou diretamente no ranking para a segunda posição, com 96 notícias de 5 horas e 59 minutos de duração. Já André Ventura registou a terceira posição, após intervir na primeira pessoa em 128 notícias de 5 horas e 9 minutos de duração. Os dados são do serviço Telenews, da MediaMonitor (Grupo Marktest).

O Presidente da República, que tinha assegurado a primeira posição no mês anterior, desceu assim para a quarta posição, tendo Marcelo Rebelo de Sousa protagonizado 103 notícias de 4 horas e 32 minutos de duração. José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, foi quinto, intervindo na primeira pessoa em 108 notícias com 4 horas e 3 minutos de duração.

Fernando Alexandre, ministro da Educação (3 horas e 37 minutos), Ana Paula Martins, ministra da Saúde (3 horas e 17 minutos), Alexandra Leitão, candidata pelo PS à Câmara Municipal de Lisboa (2 horas e 42 minutos), José Mourinho, treinador de futebol do SL Benfica (1 hora e 53 minutos) e Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal (1 hora e 48 minutos), completam a lista dos dez nomes que mais figuraram nas notícias televisivas durante o mês de setembro.

A análise foi feita, de acordo com dados da Telenews, aos principais noticiários dos canais generalistas e excluiu programas, debates ou entrevistas. A contabilização do tempo refere-se ao tempo total de duração da notícia em causa.

Também segundo a Marktest, durante o mês de setembro, os três principais canais da televisão portuguesa — RTP1, SIC e TVI — emitiram 232 horas de informação regular, o que representa uma subida mensal de 5,5% e homóloga de 0,4%.

No nono mês do ano foram para o ar 6.307 peças, menos 0,3% que no mês anterior e mais 0,5% em relação a setembro de 2024. A duração média das reportagens emitidas foi de 2 minutos e 12 segundos, menos 8 segundos que o registado em agosto.

A RTP1 manteve-se como a estação que emitiu mais notícias, com 2408 matérias (mais 54 que em agosto), bem como a que dedicou mais tempo em grelha à informação regular, com 89 horas de duração (menos duas que no mês anterior).

