Montenegro dá nega a Carneiro no aumento das pensões. Siga aqui o debate

A Assembleia da República começa esta segunda-feira a debater em plenário a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026, que tem aprovação garantida na generalidade, com a abstenção do PS.
Arranca esta terça-feira à tarde, a partir das 15h, o debate da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026, que tem aprovação garantida na generalidade, com a abstenção do PS.
O debate inicia-se com uma intervenção do primeiro-ministro, numa tarde em que a discussão do documento tem 249 minutos previstos, isto é, cerca de quatro horas, embora os partidos possam antecipar ou transferir parte do tempo para terça-feira.
A primeira ronda de pedidos de esclarecimento, com resposta individual, começa pelo maior partido da oposição (o Chega), a que se seguem as restantes forças políticas, por ordem decrescente, com um máximo de cinco minutos. Já esta segunda-feira, a Iniciativa Liberal revelou que irá votar contra o documento.
