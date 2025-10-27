Partido de Milei vence eleições intercalares argentinas com larga maioria

O partido do Presidente argentino, Javier Mileu, La Libertad Avanza (LLA), venceu no domingo as eleições legislativas intercalares, com 40,8%, com mais de 90% dos votos apurados, anunciou o chefe do gabinete de ministros, Guillermo Francos.

A Argentina votou no domingo nas eleições legislativas intercalares, que eram decisivas para o ultraliberal Milei. O resultado destas eleições é determinante para a margem de manobra e a sua capacidade de reformar e desregular uma economia ainda frágil durante os seus dois anos restantes como Chefe de Estado.

O LLA ficou à frente do Fuerza Patria, bloco que representa grande parte da oposição peronista (centro-esquerda), com 24,5%. Estas eleições legislativas a meio do mandato são cruciais para o Milei, que tem agora a garantia de reforçar a base parlamentar (até agora com 15% dos deputados, 10% dos senadores) e assim elevar a capacidade de reformar e desregular uma economia frágil e em plena turbulência financeira.

De acordo com a agência AFP, vários analistas estimam que, independentemente do resultado das eleições, Javier Milei “terá de fazer uma viragem pragmática”. “Recuperar a capacidade de negociação que lhe permitiu aprovar leis” no início do mandato, avaliou a politóloga Lara Goyburu, citada pela AFP.

Milei declara que novo Parlamento “será fundamental” para mudança de rumo

Javier Milei declarou, após a vitória nas legislativas do partido que lidera, que “o novo Congresso será fundamental para garantir uma mudança de rumo”. “Durante os próximos dois anos, temos de fazer avançar o caminho reformista que iniciámos”, afirmou o líder da extrema-direita, sublinhando que os projetos que vai promover são necessários para “consolidar o crescimento e o arranque da Argentina”. “A partir de 10 de dezembro, teremos, sem dúvida, o Congresso mais reformista da história da Argentina”, acrescentou.

Milei mostrou-se radiante perante o grupo de apoiantes que o acompanhou nas instalações da LLA, em Buenos Aires, e considerou que o Governo começa agora “a construção de uma grande Argentina”. “Não vamos apenas defender as reformas que já foram feitas, mas também vamos promover as reformas que ainda faltam”, acrescentou o Presidente, que antes das eleições antecipou o desejo de avançar com reformas importantes, principalmente nas áreas laboral e fiscal, como parte de um plano de ajustamento.

“Hoje [domingo] foi claramente um dia histórico para a Argentina”, disse Milei, que comemorou o facto de uma parte significativa da população ter escolhido “persistir no caminho da liberdade, do progresso e do crescimento”.

Com o resultado deste domingo, o partido no poder alcança o objetivo de ter um terço da câmara baixa do Parlamento, para fazer aprovar projetos de lei e contrariar as tentativas da oposição de bloquear os decretos presidenciais. No Senado, o La Libertad Avanza ganhou seis dos oito distritos que renovam os assentos na câmara alta, triplicando o número de lugares que tinha, mas ficando aquém do objetivo de um terço.

Trump felicita Milei por “vitória esmagadora” nas legislativas da Argentina

Entretanto, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já felicitou o homólogo argentino pela “vitória esmagadora” do partido de Javier Milei nas eleições legislativas da Argentina.

“Parabéns ao Presidente Javier Milei pela sua vitória esmagadora na Argentina. Ele está a fazer um excelente trabalho! O povo argentino justificou a nossa confiança nele”, escreveu Trump na rede social que detém, a Truth Social, enquanto se encontra a caminho do Japão.

Milei e Trump encontraram-se em meados de outubro em Washington, altura em que o norte-americano apoiou explicitamente o líder argentino na corrida para as eleições legislativas de domingo.

Trump disse que apoia Milei porque é importante “que uma grande filosofia conquiste um grande país”, e que outros estados da América Latina sigam o caminho do movimento ultra libertário do Presidente argentino.

Milei agradeceu a Trump a ajuda Governo norte-americano, que comprou pesos e abriu uma linha de swap cambial para injetar liquidez em dólares na economia argentina, no valor de até 20 mil milhões de dólares (17,2 mil milhões de euros).