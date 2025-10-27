PLMJ assessora Grupo Sporting

A PLMJ assessorou a Sporting SAD – Futebol SAD e a Sporting Entertainment, S.A., na reorganização da operação comercial do Estádio José Alvalade, bem como da estrutura de dívida do grupo. A operação incluiu uma complexa reorganização societária e a obtenção de um financiamento de longo prazo de investidores institucionais norte-americanos.

A equipa acompanhou o processo de reorganização societária, que permitiu a consolidação das linhas de negócio relacionadas com o Estádio José Alvalade e o Centro Comercial Alvaláxia, bem como de outras linhas de negócio relacionadas com entretenimento, na Sporting Entertainment, uma subsidiária da Sporting SAD.

Paralelamente, a PLMJ assessorou a Sporting Entertainment numa colocação privada de obrigações nos EUA, junto de investidores institucionais, organizada pelo J.P. Morgan. A emissão de obrigações, no valor de 225 milhões de euros, tem prazo de vencimento a 28 anos e uma taxa de juro fixa de 5,75%. As obrigações são garantidas pelas linhas de negócio operadas pela Sporting Entertainment e receberam uma notação de risco de investimento por parte da DBRS e da Fitch.

A PLMJ assessorou ainda o Sporting no reembolso antecipado da operação de titularização designada por “Lion Finance No. 2”, ao abrigo da qual o Sporting tinha anteriormente cedido os créditos decorrentes do contrato de direitos televisivos da NOS, utilizando parte do produto das obrigações, contribuindo para a melhoria da estrutura de dívida do grupo Sporting.

A equipa multidisciplinar da PLMJ envolveu as áreas de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais, Corporate M&A, Imobiliário, Fiscal e Propriedade Intelectual. A coordenação da operação é de Gonçalo dos Reis Martins, sócio das áreas de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais, e Tomás Almeida Ribeiro, sócio da área de Corporate M&A.

Incluiu ainda: João Terrinha, Kathleen Barley, Tiago Jesus Bento e Diogo Angeiras Leitão da equipa de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais, Leonor Melo Bento e Tiago Belinha da equipa de Corporate M&A, Francisco Lino Dias, sócio da área de Imobiliário e Turismo, e Maria Sanches Afonso da mesma equipa, Dinis Tracana, sócio da área de Fiscal, e Hugo Monteiro de Queirós, sócio e coordenador da área de Propriedade Intelectual.