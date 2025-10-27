Qualcomm dispara 18% após lançar chips de IA que concorrem com Nvidia

A Qualcomm desvendou esta segunda-feira a entrada no mercado de data centers com o lançamento de dois novos chips especializados em inteligência artificial (IA), surpreendendo os investidores. O anúncio coloca a líder fabricante de processadores para dispositivos móveis em concorrência direta com a gigante Nvidia, que domina este mercado.

Esta decisão da empresa está a ser aplaudida em Wall Street, com as ações da Qualcomm a dispararem quase 19% após a divulgação destas informações. Os títulos estão a negociar acima dos 200 dólares, em máximos desde meados do ano passado, num contexto de euforia com os últimos avanços no campo da IA generativa, que requer uma poderosa capacidade de computação.

De acordo com a Qualcomm, o processador AI200 chega ao mercado já em 2026 — e, segundo a Bloomberg, poderá ser adquirido como componente autónomo, na forma de cartões que podem ser adicionados a máquinas existentes, ou integrados em bastidores já prontos fornecidos pela própria empresa, concorrendo diretamente com a Nvidia. O segundo modelo, designado AI250, chegará ao mercado um ano depois, em 2027.

Num comunicado, a Qualcomm afirma que os novos chips oferecem “capacidade de memória superior para uma inferência de IA generativa mais rápida por uma performance superior em termos de dólar por watt”. A agência de informação financeira acrescenta que os novos componentes assentam num tipo de processador que tem vindo a ser introduzido nos smartphones para acelerar tarefas que recorram localmente a IA sem consumir demasiada bateria.

Entretanto, a Qualcomm também já assegurou um cliente. Trata-se da startup saudita Humain, controlada pelo fundo soberano saudita, que planeia instalar 200 MW de capacidade de computação assente nestes novos chips a partir do próximo ano.

Os anúncios de várias empresas sobre IA generativa têm ajudado a impulsionar as bolsas mundiais nos últimos meses. A tecnologia é uma das grandes responsáveis pela subida de quase 24% do S&P 500 ao longo dos últimos seis meses.