Revisão da Solvência II vai “libertar capital para criar mais oferta e inovação”

A revisão da Diretiva de Solvência II, o fundo sísmico, os seguros de saúde e a poupança a longo prazo foram alguns dos temas que estiveram em destaque na 6ª edição da Conferência Anual do ECOseguros no painel que reuniu o Presidente da APS José Galamba de Oliveira, o CEO da Fidelidade Rogério Campos Henriques, o CEO do Grupo Ageas Portugal Luís Menezes, e a CEO da Allianz Portugal Teresa Brantuas.

O tema da revisão da Diretiva de Solvência II entusiasmou os oradores e o presidente da APS fez questão de sublinhar que esta revisão vai “libertar algum capital para ser distribuído para criar mais oferta e mais inovação” e esclarecendo que esta é “uma oportunidade” para as “pequenas empresas”, pois enfatiza a proporcionalidade.

A CEO da Allianz Portugal, por sua vez, não pôde deixar de defender que esta revisão da Solvência II “pode ser um balão de oxigénio, facilitando outro investimento de capital” numa altura em que as seguradoras enfrentam um aumento de custos.

Já o CEO do Grupo Ageas Portugal, durante a discussão da criação de uma fundo para catástrofes naturais, acusou o Governo de “falta de vontade” na sua implementação e lembrou que o Estado teria de ser “um dos maiores contribuidores para o fundo”.

Também durante este painel o CEO da Fidelidade ressalvou a importância das poupanças de longo prazo e esclareceu que uma das formas para o aumento da adesão deste tipo de produto passa por “investir na educação financeira das pessoas”.

Veja aqui na íntegra a intervenção de todos estes oradores sobre temas-chave que irão marcar o setor segurador em 2026.