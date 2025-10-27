Rudy Fernández, David Villa, Martita Ortega e Esteban Granero inauguram os cursos de pós-graduação da Escola Universitária UAX Rafa Nadal

A Escola Universitária UAX Rafa Nadal inaugurou o curso de mestrado, entre os quais se destacam o Mestrado em Medicina Desportiva, o Mestrado Universitário em Desempenho Desportivo e Prevenção de Lesões, o Mestrado em Fisioterapia Desportiva, o MBA em Gestão Desportiva e o Mestrado em Comunicação e Jornalismo Desportivo. Rudy Fernández, David Villa, Martita Ortega e Esteban Granero participaram na inauguração.

O encontro foi moderado por Antonio Arenas, diretor de comunicação da Rafa Nadal Academy, e Juanma Trueba, jornalista de referência a nível nacional, ambos codiretores do Mestrado em Comunicação e Jornalismo Desportivo da Escola Universitária UAX Rafa Nadal.

Rudy Fernández aproveitou a sua intervenção para analisar a situação atual da seleção de basquetebol: «O basquetebol continua a crescer e as últimas gerações vão proporcionar-nos anos incríveis. Têm o gene da seleção espanhola, que tem vontade de conquistar títulos». Além disso, enfatizou a necessidade de deixar o jogo fluir e «deixar trabalhar para tentar obter resultados e acreditar no projeto. A impaciência é o problema», afirmou.

No bloco dedicado ao jogo em equipa, onde o ex-jogador da seleção nacional de basquetebol destacou o valor do exemplo, afirmou: «Valorizamos o tipo de jogador que posso ser para melhorar a minha equipa. Foi isso que me ajudou a melhorar». Por sua vez, Martita Ortega, ‘top 10’ do ranking da Premier Pádel, destacou que “para jogar em dupla, o primeiro passo é pensar em jogar bem para que a pessoa ao seu lado também possa jogar bem. Ser egoísta afeta o seu jogo e o do seu parceiro profissional”.

Quanto à importância dos profissionais que rodeiam o desportista para alcançar os melhores resultados, Rudy Fernández reconheceu que «são essenciais para o desportista, pois nos dão muitas ferramentas. Tive a sorte de poder trabalhar com fisioterapeutas e médicos para superar as barreiras que podem surgir a nível físico e pude me aposentar como eu queria».

Durante a sua intervenção, David Villa destacou o papel do treinador na aprendizagem e evolução dos jogadores de futebol. «Ele marca-nos e, com o passar do tempo, dizemos: graças ao treinador, sou um jogador melhor. Muitos copiaram Pep Guardiola após modificações táticas e coisas que ele fazia fora do campo como treinador. O futebol evoluiu e foi muito além, porque nem tudo está inventado neste desporto».

Martita Ortega, que é licenciada em Medicina e atualmente estuda o Mestrado em Medicina Desportiva na Escola Universitária UAX Rafa Nadal, destacou a importância da formação e enfatizou o papel do médico no desporto. «Como desportistas, somos os piores pacientes, somos desobedientes, temos pressa, não perdemos um treino porque é o nosso trabalho. Na minha opinião, o médico tem de compreender o desporto e tentar empatizar».

Tanto Villa como Granero, ambos ex-futebolistas e empresários ligados ao mundo do desporto atualmente, ganharam destaque ao detalhar o papel do desportista como empreendedor. Villa focou-se em como viveu a mudança de futebolista para empreendedor: «Tive a sorte de ter uma carreira de sucesso em todos os sentidos e, no final, é um choque quando se reforma. De uma noite para o outro, passa-se de velho para o futebol a jovem na vida. Isto dá-nos a possibilidade de empreender, de fazer algo depois do futebol». E concluiu: «Recomendo a incerteza de não se contentar com o sucesso que já se tem; é preciso querer fazer mais».

Por sua vez, Esteban Granero focou-se no processo de empreendedorismo: «Quando comecei a trabalhar com IA, não fazia ideia do que estava a fazer. Mas percebi que, muitas vezes, não é preciso ter todas as competências, mas sim saber-se rodear, delegar, trabalhar em equipa e saber gerir um negócio para maximizar as oportunidades. O trabalho em equipa é uma competência que se desenvolve no futebol, aprende-se a dar aos outros o seu papel e a sua confiança».

Durante o debate, também houve tempo para entender como eles integram as estatísticas e as tecnologias na sua prática desportiva. Ortega observou: “Gosto da parte estatística no meu plano de estudante, mas não como desportista. As percentagens dentro da pista representam pressão. Devemos encontrar um equilíbrio entre estatística e sentimentos”. Noutra intervenção, Esteban Granero, com base na sua experiência como empreendedor e CEO da Olocip, destacou como as estatísticas evoluíram o desporto: «A estatística não é bidirecional, é multidirecional. Permite-nos compreender como as coisas funcionam, antecipar com margem de erro o que vai acontecer, desde a contratação de jogadores até melhorar muito o desempenho. Há coisas que não se podem medir, mas a tecnologia pode ajudar”.

O centro educativo destacou que este evento é “um exemplo das atividades que enriquecem a formação na UAX, conectando os seus alunos com a indústria para potenciar a sua empregabilidade e promover uma visão integral do desporto e das suas oportunidades profissionais”.