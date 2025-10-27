Siemens Gamesa despede mais de 100 pessoas em Oliveira de Frades

A Siemens Gamesa encerrou a unidade de produção em Oliveira de Frades e despediu mais de 100 trabalhadores. A empresa justifica a decisão de fechar a fábrica dedicada à construção e manutenção de pás para as torres eólicas com a falta de encomendas para torres eólicas.

Segundo uma notícia avançada pela SIC e confirmada pelo ECO, nesta fase, vão ser despedidos os cerca de 100 trabalhadores da unidade de produção desta unidade, que abriu há menos de cinco anos e emprega perto de 120 pessoas. Nas instalações, para já, ficam elementos ligados à manutenção e à administração, mas sem perspetiva de futuro.

“Como empresa global, operamos num ambiente de mercado muito dinâmico e estamos constantemente a avaliar a nossa presença fabril para nos mantermos competitivos e voltarnos a ser rentáveis”, confirmou ao ECO fonte oficial da empresa. “Para garantir a competitividade a longo prazo, a Siemens Gamesa decidiu encerrar as suas instalações de pás do rotor e reparação de pás em Oliveira de Frades, uma vez que não há carga de trabalho prevista para os próximos anos”, justificou.

A mesma fonte adiantou ao ECO que a empresa está empenhada em minimizar o impacto destas decisões nos seus funcionários e “aproximadamente metade dos funcionários de Oliveira de Frades receberá uma oferta de transferência dentro da Siemens Gamesa“.

Já em fevereiro deste ano, a Siemens Gamesa avançou com um despedimento coletivo de 222 pessoas, justificando que estava a “implementar medidas de reestruturação abrangentes com o objetivo de regressar à rentabilidade”.