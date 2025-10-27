Sucessão de Powell à frente da Fed conta com cinco candidatos

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, confirmou esta segunda-feira os nomes dos cinco candidatos à sucessão do presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Em declarações aos jornalistas a bordo do Air Force One, Scott Bessent disse que os candidatos são os governadores da Fed, Christopher Waller e Michelle Bowman, o ex-governador Kevin Warsh, o diretor do Conselho Económico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett e o executivo da BlackRock, Rick Riede.

O substituto será anunciado ainda este ano, embora Powell deva permanecer no cargo até maio de 2026, segundo afirmou o secretário norte-americano do Tesouro.

“Podemos tê-lo até ao final do ano. Queremos acabar com o ‘Tarde de mais’ (‘Too late’) o mais rapidamente possível. Queremos acabar com o ‘Tarde de mais'”, disse o presidente norte-americano, Donald Trump, que estava ao lado de Bessent, aludindo à alcunha depreciativa que utiliza para se referir ao facto de Powell não agir com a rapidez que gostaria no que toca à descida das taxas de juro.

Bessent tem vindo a reduzir a lista de potenciais candidatos à liderança da Fed, depois de o seu próprio nome ter estado incluído nela – e a seguir ter sido excluído pelo Presidente Trump, que prefere continuar a contar com ele no Governo federal. O secretário do Tesouro reiterou que planeia realizar outra ronda de entrevistas e apresentar uma “boa lista” ao Presidente Donald Trump após o feriado do Dia de Ação de Graças.

O próximo presidente será provavelmente nomeado para um mandato de quatro anos como governador da Fed. Até que ocorra a substituição, a administração Trump parece disposta a continuar a atacar o banco central norte-americano para o forçar a reduzir o preço do dinheiro.

Em setembro passado, a Fed cortou as taxas de juro em 0,25 pontos percentuais, para um intervalo entre 4% e 4,25%. Na nova reunião que vai decorrer na terça e na quarta-feira, os analistas esperam um novo corte das taxas diretoras em 0,25 pontos percentuais, mesmo sem serem conhecidos os dados atualizados da inflação e do desemprego devido ao impasse orçamental (‘shutdown’) nos EUA.