Telles assessora a venda das Clínicas Costa Maia à CoRe Capital

A Telles assessorou o Grupo Costa Maia no processo de alienação das Clínicas Costa Maia, do setor da Medicina Física e Reabilitação, a uma sociedade detida pela CoRe Capital e pela MoveClinics.

Até então, o Grupo Costa Maia detinha quatro clínicas de medicina física e de reabilitação: três na região Norte e uma na área da Grande Lisboa. Estas clínicas integram agora a rede Moveclinics, que passará a contar com 13 unidades e dá assim um novo impulso à sua expansão nacional, reforçando a ambição de se afirmar como uma referência em medicina física e de reabilitação a nível nacional.

A equipa Telles envolvida na operação foi liderada pelo associado coordenador da área de Corporate, Transacional e Private Equity Tomás Barbosa, e contou com a participação de Catarina Isidro, Leonor Dias do Carmo e Gabriela Marques Duarte, associadas da mesma área.

“A Telles acompanhou todas as fases do processo, que incluiu a definição da estratégia global da transação a negociação e a formalização dos instrumentos jurídicos necessários à transação”, refere o escritório.

A assessoria financeira do Grupo Costa Maia esteve a cargo da Expand Capital, que liderou o processo de venda. Do lado da compra, a CoRe Capital contou com a assessoria da CS’ Associados e da EY – Ernst & Young. A equipa da CS’Associados foi liderada por Bernardo Abreu Mota (partner Corporate M&A) e juntaram-se os Associados Mar Machado Graça e Marcos Carrapita.