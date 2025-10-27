Advocatus

Tomás Correia acusado de crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais

  Advocatus
  18:19

O ex-líder do grupo Montepio e dois antigos gestores do Finibanco Angola terão causado prejuízos, no valor de mais de 30 milhões de euros, aos bancos.

O antigo líder do Grupo Caixa Económica Montepio Geral, Tomás Correia, foi acusado pelo Ministério Público dos crimes de abuso de confiança e de branqueamento de capitais. Outros dois gestores do Finibanco Angola, António Pontes e Luís Almeida, e os empresários Paulo Guilherme e Eurico de Brito estão também acusados de crimes, no âmbito deste processo.

Está em causa um negócio realizado em 2013 em Luanda entre o Finibanco Angola e uma sociedade imobiliária detida pela família de Paulo Guilherme (e do seu sogro Eurico de Brito) para a construção da nova sede daquele banco angolano que na altura fazia parte do Grupo Montepio Geral — mas que foi totalmente alienado em agosto de 2023 aos nigerianos do Access Bank.

A notícia foi avançada pelo Observador. À Advocatus/ECO, a Procuradoria-Geral da República confirma que “o inquérito conheceu despacho final, o qual foi proferido pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] Regional de Lisboa”.

