Universidade de Aveiro alia-se a empresa para criar armários de rua mais eficientes

Desenvolver armários outdoor com melhor desempenho térmico e acústico para guardar instalações elétricas ou de telecomunicações é o grande objetivo do projeto “FOCO – Free Cooling Optimized Cabinet Operation” que partiu de um desafio lançado pela PHBP – Eletrónica S.A. à Universidade de Aveiro (UA). Esta solução vai custar mais de 1,4 milhões de euros.

Segundo esta universidade, o projeto FOCO visa “desenvolver armários outdoor com capacidade superior de dissipar calor, reduzir ganhos térmicos e diminuir o nível de ruído, superando as limitações dos sistemas tradicionais”.

Serão desenvolvidas soluções tecnológicas de ponta para tornar estes armários de rua mais eficientes e sustentáveis, no âmbito desta parceria entre a UA e a PHBP que casa experiência industrial com o conhecimento académico.

Segundo a instituição de Ensino Superior, este projeto foi provado pela Agência Nacional de Inovação (ANI) e financiado pelo programa Centro 2030, no âmbito do Sistema de Incentivos à Competitividade Empresarial para Investigação e Desenvolvimento Empresarial. Representa um investimento elegível superior a 1,4 milhões de euros, contando com um incentivo do FEDER de cerca de 1,1 milhões de euros.

A equipa de investigadores na UA é liderada por Artur Ferreira, professor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA), e coorientada por Augusto Lopes, docente do Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica.

O projeto conta igualmente com o contributo de investigadores do CICECO – Instituto de Materiais de Aveiro e do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação (TEMA). Uma equipa multidisciplinar da empresa da PHBP, com formação avançada em engenharia mecânica, eletrotécnica e energia renovável, vai trabalhar com os investigadores da universidade aveirense.

“A parceria estratégica com a Universidade de Aveiro, no âmbito do projeto FOCO representa uma alavanca fundamental para o desenvolvimento tecnológico, permitindo-nos atingir os nossos objetivos com maior agilidade e impacto”, refere a administração da empresa.