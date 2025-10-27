Vinhos do Alentejo reciclam fitas dos rótulos e criam caixa de transporte “pioneira”

Numa iniciativa “inédita a nível mundial”, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) e a empresa Partícula Verde criaram uma caixa de transporte de vinho feita a partir da reciclagem de fitas dos rótulos, que até agora eram depositadas em aterro. Segundo a CVRA, este é “mais um passo [em prol] da sustentabilidade do setor vitivinícola” e da economia circular.

A nova caixa de transporte de vinho, denominada “Re:Boxed” aposta na transformação de resíduos industriais, evitando a “deposição em aterro de centenas de toneladas de recursos”. Segundo a CVRA, esta embalagem consiste “numa solução prática e mensurável de economia circular”.

O papel siliconado utilizado nos rótulos é transformado em matéria-prima para a indústria papeleira, “evitando que toneladas de resíduos acabem em aterros ou sejam queimados”, descreve a comissão. “Desde o início do ano, este projeto dos Vinhos do Alentejo permitiu que 14 toneladas de fita de rótulos deixassem de ser descartadas”, adianta a comissão vitivinícola.

Através deste processo, [este material] é transformado em embalagens, gerando valor e promovendo uma verdadeira economia circular. João Barroso Diretor de Desenvolvimento Sustentável e Investigação e Desenvolvimento (I&D) dos Vinhos do Alentejo

A caixa foi apresentada recentemente ao público, em Londres, Inglaterra, no evento Sustainability In Drinks (SID).

O diretor de Desenvolvimento Sustentável e Investigação e Desenvolvimento (I&D) dos Vinhos do Alentejo, João Barroso, explica que, “até à criação da Re:Boxed, as fitas dos rótulos dos vinhos eram um material frequentemente aterrado ou incinerado”. Agora, assinala, “através deste processo, [este material] é transformado em embalagens, gerando valor e promovendo uma verdadeira economia circular”.

Este projeto nasce no âmbito do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA), que “desde 2015 coloca o Alentejo na vanguarda da produção vitivinícola sustentável em Portugal e no mundo”, nota a comissão vitivinícola alentejana.