WPP lança WPP Open Pro para “democratizar acesso” aos recursos de IA do grupo

O lançamento desta nova versão do WPP Open, segundo o grupo, abre novas oportunidades de crescimento, “democratizando o acesso aos recursos avançados de marketing de IA.

A WPP lançou o WPP Open Pro, uma plataforma que possibilita às marcas “planear, criar e publicar campanhas diretamente através da sua plataforma de marketing de inteligência artificial”.

O lançamento desta nova versão do WPP Open, segundo o grupo, abre novas oportunidades de crescimento, “democratizando o acesso aos recursos avançados de marketing de IA da empresa e permitindo que as marcas se conectem às suas ferramentas e serviços de forma independente”.

“A rápida aceleração da tecnologia está a remodelar a nossa indústria e a WPP está a abraçar a oportunidade de liderar essa mudança. Estamos agora a adicionar à nossa oferta o WPP Open Pro, uma nova e poderosa versão que coloca a nossa vantagem em IA diretamente nas mãos de um conjunto de empresas e marcas muito mais amplo. Trata-se de transformar a forma como o marketing é feito, expandir o nosso mercado e dar a mais marcas as ferramentas de que precisam para liderar na era da IA”, diz Cindy Rose, CEO da WPP, citada em comunicado.

Segundo descreve o grupo, o WPP Open Pro ajuda as marcas a planearem a estratégia de uma campanha (acedendo a dados e insights da WPP), a criar conteúdos em escala alinhados com a marca e adaptados cada canal, e a integrar e transferir as campanhas diretamente para o Open Media Studio da WPP para uma “execução de media melhorada”. Em alternativa, a plataforma permite que as marcas publiquem os conteúdos diretamente nas principais plataformas de publicidade.

Esta plataforma destina-se a clientes e marcas que “procuram consistência e conformidade em grande escala. É simples, intuitiva e transformadora, proporcionando aos profissionais de marketing controlo, velocidade e escala com qualidade de nível empresarial”, diz Stephan Pretorius, chief technology officer da WPP.

