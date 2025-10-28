5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que os CEO dos principais bancos e seguradoras portuguesas e estrangeiras analisam o futuro dos setores no Money Summit Portugal, continua o debate e votação do OE2026 na Assembleia da República. Ainda por cá, a UGT discute os salários em Portugal e Ayming Portugal apresenta um estudo sobre a realidade da indústria da Defesa no país.

Money Summit Portugal 2030

Os CEO dos principais bancos e seguradoras portuguesas e estrangeiras a operar em Portugal reúnem-se, esta terça-feira, no Money Summit Portugal 2030 para debaterem o futuro destes dois setores. O ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, participa na sessão de encerramento que acontece no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações.

OE2026 em debate no Parlamento

Nesta terça-feira o Parlamento continua o debate e votação na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) . A sessão conta com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

UGT debate salários em Portugal

A União Geral dos Trabalhadores (UGT) organiza a conferência “Salários em Portugal: O Futuro em Debate” para comemorar o seu 47.º aniversário. Participam na iniciativa o secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, Adriano Rafael Moreira, a secretária-geral da Confederação Europeia de Sindicatos (CES) e a presidente da UGT, Lucinda Dâmaso.

Barómetro Internacional de Inovação 2026

A Ayming Portugal apresenta, na Casa da Música, no Porto, resultados do “Barómetro Internacional de Inovação 2026”. Trata-se de um estudo detalhado sobre a realidade da indústria da Defesa em Portugal que inclui anda debate sobre inovação na defesa.

Quais os impactos na construção das marcas?

A Centromarca realiza esta terça-feira a “Geografia da Competitividade: Impactos na construção de valor das marcas”. A iniciativa junta vários decisores políticos e os principais líderes dos setores do grande consumo e agroalimentar. Participam o secretário de Estado do Comércio, o presidente do Banco de Fomento o CEO da Nobre.