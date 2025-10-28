A audiência do “Elclásico” na DAZN cresce mais de 24% em relação ao mesmo confronto da temporada passada

O domingo foi também o dia de maior atividade desde o lançamento da plataforma em Espanha, com mais de 3,1 milhões de horas reproduzidas, atingindo um recorde de utilizadores conectados à plataforma num único dia no nosso país. Este dado foi alcançado graças ao acompanhamento do «Elclásico», que liderou a jornada, juntamente com outros grandes eventos do fim de semana, como o Grande Prémio do México de Fórmula 1, a corrida de MotoGP da Malásia, os restantes jogos da LALIGA EA SPORTS e da LALIGA HYPERMOTION, ou o programa «Influencer Wars».

A plataforma ofereceu mais de seis horas de cobertura ao vivo, incluindo ligações simultâneas dos pontos mais importantes do fim de semana: o Santiago Bernabéu, Valdebebas, a sede da DAZN, o hotel do FC Barcelona e a FanZone organizada em conjunto com a LALIGA no Parque de Berlim, que se tornou o epicentro da «La previa del ELCLÁSICO». Mais de 80 profissionais participaram no dispositivo técnico e editorial que tornou possível «uma transmissão sem precedentes». Além disso, a DAZN apostou numa cobertura centrada no entretenimento, com programas especiais como «La Dazoneta» e «Influencer Wars», que se tornou o conteúdo gratuito mais visto do fim de semana. Desta forma, a plataforma reforçou a sua presença multiplataforma e ampliou a sua ligação com o público mais jovem.

A prévia do encontro contou com a participação de Quique Sánchez Flores, Joselu, Julen Lopetegui, Pablo Laso e Pedro de la Rosa, que contribuíram com suas análises e visões em uma cobertura que combinou informação, entretenimento e emoção. Além disso, o programa “El Post” apresentou alguns dos momentos mais comentados do encontro. A plataforma captou a reação de Vinícius Jr. após a sua substituição, uma das imagens mais virais do confronto, bem como a tensão final entre Lamine Yamal e vários jogadores do Real Madrid. Graças ao acesso exclusivo a imagens inéditas do jogo, a DAZN liderou a narrativa posterior e tornou-se uma referência informativa da jornada. Essas sequências, juntamente com os melhores momentos do confronto, foram o foco da análise posterior e se transformaram em alguns dos clipes mais compartilhados nas redes sociais durante o domingo. Registou um crescimento de mais de 24% na audiência da plataforma em relação ao mesmo confronto da última temporada da LALIGA EA SPORTS (sem considerar a audiência incremental nos canais lineares da DAZN disponíveis em operadoras de telecomunicações e outros parceiros).

Desta forma, o impacto da transmissão transferiu-se para o ambiente digital, onde as publicações da DAZN ultrapassaram 75 milhões de visualizações e 4 milhões de interações no TikTok, Instagram e X. Estes resultados reforçam a liderança da plataforma no âmbito do entretenimento desportivo digital em Espanha. operadores de telecomunicações e outros parceiros).

O impacto também se transferiu para o âmbito comercial. A plataforma atingiu um recorde histórico de vendas de publicidade durante uma jornada da LALIGA EA SPORTS, alcançando uma taxa de sell through de 100% nos espaços disponíveis relacionados com o encontro. Além disso, o impacto das marcas aumentou 28% em relação ao ELCLÁSICO da temporada 2024/25, um dado que destaca o apelo e a relevância deste jogo como uma das grandes vitrines desportivas do calendário da DAZN.

O jogo está disponível «à la carte» no «plano Futebol», juntamente com os melhores momentos, resumos e análises exclusivas. «Este plano tem a proposta mais completa para desfrutar do melhor futebol, com cinco jogos por jornada em 35 das 38 datas da LALIGA EA SPORTS, além do jogo aberto que é transmitido todos os fins de semana. A assinatura também inclui todos os jogos da LALIGA HYPERMOTION, bem como todos os jogos da Premier League, Serie A, Bundesliga, Liga F Moeve e as principais ligas femininas da França, Alemanha e Itália, o que reafirma a DAZN como o destino de referência para os fãs de futebol”.