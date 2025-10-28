Alcanena distinguida no Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros

Distinguido na 6ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros, o Município de Alcanena viu reconhecido o trabalho desenvolvido na valorização do seu património cultural e na criação de um espaço de identidade e memória coletiva. O Museu Municipal de Alcanena é hoje um símbolo do compromisso da autarquia com a preservação da história local, a promoção da cultura e o envolvimento da comunidade.

Nesta conversa, o Município partilha a importância desta distinção, os desafios superados ao longo de quatro décadas de projeto e a visão de futuro para este novo polo cultural do concelho.

O que representa para a vossa autarquia ter sido distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros?

Esta distinção representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos para concretização de um projeto ansiado há décadas pela comunidade de Alcanena, sendo a validação da qualidade e do impacto que este espaço tem tido na localidade e no concelho.

A distinção na categoria de “Cultura e Património” reforça o compromisso do museu na valorização do património local e da promoção do desenvolvimento sustentável, no reforço do sentido de comunidade e em proporcionar uma experiência enriquecedora e inspiradora aos seus visitantes garantido uma oferta cultural de qualidade e que coloca o património acessível a todos.

Quais foram as razões e necessidades que estiveram na origem do(s) projeto(s) distinguidos?

O Museu Municipal de Alcanena nasceu de um longo processo que começou em 1982, com a intenção de preservar o património cultural e industrial do concelho. A ideia inicial era a de criar um museu concelhio e industrial. No entanto, este primeiro projeto não avançou, sendo a iniciativa retomada em 2003, focando-se na indústria dos curtumes, o que levou à criação do “Museu do Curtume”. Contudo, a reabilitação do antigo celeiro da Federação Nacional dos Produtores de Trigo, edifício escolhido para albergar este museu, só ficou concluída em 2008, mas sem nunca ter aberto ao público.

A partir de 2021, sob uma nova visão, o projeto foi revitalizado e expandido. A autarquia decidiu ir além da temática dos curtumes para contar a história completa do território e da comunidade de Alcanena, criando um espaço de emoções, sensações e reflexões sobre os processos e transformações históricas e socioculturais do território, de identificação e sentido de pertença – um museu aberto, de todos e para todos. O espaço foi requalificado para incluir também o Arquivo Municipal, e o projeto foi renomeado para Museu Municipal de Alcanena.

Que principais desafios enfrentaram no desenvolvimento e concretização do(s) projeto(s) — e de que forma foram superados?

A inauguração do Museu Municipal de Alcanena foi o culminar de “uma odisseia com mais de 40 anos” que, como tal, foi a superação de décadas de espera e desafios financeiros que, em muito tinham um impacto negativo na população do concelho que há muito aguardava pelo abrir de portas deste espaço.

Contudo, a abordagem estratégica e empenho da autarquia e da comunidade que, graças ao trabalho de campo imersivo desenvolvido nos últimos anos, foi ativamente envolvida no estudo e caracterização da coleção, se revê na exposição permanente.

De que maneira o(s) projeto(s) distinguidos têm impactado a vida da comunidade local? Pode partilhar algum exemplo concreto?

O Museu Municipal de Alcanena representa um marco fundamental para a comunidade, atuando como um pilar para a preservação e valorização da identidade local. Ao resgatar e expor a história do concelho, com especial destaque para a indústria dos curtumes, o museu devolve aos cidadãos o seu património coletivo, fortalecendo o sentimento de pertença. Este espaço não é apenas um repositório de artefactos; é um centro vivo de memória que permite às novas gerações compreender as suas raízes e o percurso que moldou a sua terra.

As histórias dos antigos operários e as tradições locais que ganham um lugar de destaque, educando e inspirando orgulho na herança cultural de Alcanena, são, não raras vezes, motivo para que as mais variadas pessoas que visitam este espaço imediatamente se emocionem. Não há no concelho uma pessoa que não se reveja, ou alguém seu conhecido, nos objetos ou histórias que ali estão expostas.

Quais são as perspetivas de futuro em relação a este(s) projeto(s)? Pretendem dar continuidade, expandi-los ou adaptá-los a outras áreas?

Para além do seu papel na salvaguarda da memória, o Museu Municipal funciona já como um novo polo de dinamização social, cultural e até económica. A sua abertura criou um ponto de interesse turístico, com potencial para atrair visitantes à região, beneficiando o comércio e os serviços locais.

Ao mesmo tempo, o museu oferece à comunidade um espaço para atividades educativas, exposições temporárias e eventos culturais, que enriquece a vida social e cultural dos seus habitantes. A concretização deste projeto, que simboliza uma vitória da perseverança comunitária e injeta uma nova vitalidade no concelho, deve posicionar-se como um espaço de projeção do território, um museu aberto “de todos e para todos”.