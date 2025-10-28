AP Institute e a Universidade Nebrija lançam o primeiro Diploma de Especialista em Assuntos Públicos na Saúde, com o apoio docente da Farmaindustria

O AP Institute e a Universidade Nebrija, primeiro instituto universitário especializado em assuntos públicos, apresentaram oficialmente o Diploma de Especialista em Assuntos Públicos na Saúde, uma iniciativa pioneira que conta com o apoio docente da Farmaindustria, responsável por 25% do corpo docente.

O programa combina a solidez académica da Universidade Nebrija com a visão prática do AP Institute, oferecendo um curso intensivo de cinco semanas e 10 créditos ECTS, em formato presencial com opção de acompanhamento à distância.

Ao longo de quatro módulos, o diploma aborda desde a estrutura e a governança do sistema de saúde espanhol e europeu até o valor da inovação, as estratégias de incidência pública e a gestão de crises no âmbito da saúde. O curso culmina com um caso prático e uma masterclass com líderes do setor.

O corpo docente é composto por referências da área da saúde e dos assuntos públicos, como Fernando Simón, Icíar Sanz de Madrid, Isabel Pineros, Anna Bosch, Carlos Parry, Yolanda Román, Diego Sanjuanbenito, Roberto Rodríguez, Pablo Pichel e Emilio Serrano, sob a direção académica de José Martínez Olmos, ex-secretário-geral da Saúde.

«Este programa oferece chaves e ferramentas para compreender o contexto dinâmico do setor da saúde, tanto do ponto de vista das instituições públicas como privadas», afirmou Martínez Olmos. «O corpo docente é uma garantia para a consecução dos objetivos do programa e qualificará o perfil de líderes na intersecção entre saúde, política pública e gestão estratégica do setor da saúde», assegura Joan Navarro, presidente do AP Institute.

Com esta nova certificação, o AP Institute e a Universidade Nebrija reforçam o seu compromisso com a profissionalização dos assuntos públicos em setores estratégicos, aproximando a formação universitária das necessidades reais do sistema de saúde e promovendo a colaboração entre administrações, indústria e sociedade civil.