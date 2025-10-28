Apple estreia-se nos quatro biliões e Microsoft volta ao clube após acordo com OpenAI

Há mais uma empresa com um valor de mercado acima de quatro biliões de dólares. Depois de a Nvidia se ter tornado a primeira “four trillion dollar” e da Microsoft ter superado essa marca pela primeira vez em julho, mas por pouco tempo, a Apple juntou-se ao restrito clube das “four trillion dollar baby”, no mesmo dia em que também a dona do Windows voltou a valer mais de quatro biliões.

A dona do iPhone tem vindo a ser animada pelo lançamento do novo iPhone 17 no passado mês de setembro, que está a vender melhor do que os anteriores modelos. Apenas nos últimos três meses, as ações da empresa da maçã, que tem agendada a apresentação de resultados para esta quinta-feira, dispararam 25%.

Novo iPhone leva Apple acima dos quatro biliões em bolsa

Também a negociar com uma capitalização bolsista acima dos quatro biliões está a Microsoft. A tecnológica segue a valorizar 3%, a reagir à notícia que finalizou um acordo para controlar uma posição de 27% no capital da OpenAI, avaliada em 135 mil milhões de dólares, marcando um novo capítulo na longa parceria com a dona do ChatGPT.

A Microsoft terá acesso à tecnologia da startup de inteligência artificial até 2032, no entanto a OpenAI ganha liberdade na gestão das suas operações de negócio.

Microsoft dispara após acordo com OpenAI

A maior fabricante de software do mundo deixa de ter direito de preferência sobre a capacidade de computação da OpenAI, embora a startup tenha assumido um compromisso adicional de 250 mil milhões de dólares para comprar serviços da Azure.

Este novo acordo surge na sequência de um comunicado conjunto, no qual a OpenAI e a Microsoft informaram que alcançaram um princípio de acordo no complexo processo negocial que vai conduzir à alteração dos termos da parceria entre ambas, depois de a gigante tecnológica ter investido mais de 13 mil milhões de dólares na criadora do ChatGPT entre 2019 e 2023.

Simultaneamente, a OpenAI também anunciou a atribuição de uma posição no seu próprio capital à organização sem fins lucrativos que já a controlava, no valor de 100 mil milhões de dólares.

Apesar destas valorizações, a marca de mais valiosa do mundo continua a pertencer à Nvidia, com uma capitalização bolsista superior a 4,6 biliões de dólares.