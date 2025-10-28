Aqui está o ranking da 6.ª semana do Trading Pro Challenge’25

A 6.ª semana do Trading Pro Challenge’25 trouxe grandes surpresas e uma reviravolta no topo da tabela.

O destaque vai para o participante com o nickname PN, que surge pela primeira vez no pódio e assume de imediato a liderança da competição.

Com uma valorização de 181.149,47 € na sua carteira virtual, PN alcança um valor total de conta de 264.256,55 €, tornando-se o novo líder do Trading Pro Challenge’25.

O segundo classificado está agora a apenas 6.318,67 € de distância, o que promete uma disputa intensa na reta final da competição.

Na semana passada, PN nem figurava entre os 30 primeiros, o que demonstra como, num mercado dinâmico — mesmo em simulação —, tudo pode mudar em poucos dias.

Veja aqui o ranking completo da 6.ª semana:

O Trading Pro Challenge’25 é uma iniciativa do novobanco. ECO é media partner.