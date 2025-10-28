BRANDS' ECO Aqui está o ranking da 6.ª semana do Trading Pro Challenge’25
Reviravolta na competição: um novo participante chega à liderança do Trading Pro Challenge’25, com uma valorização de 181.149,47 € em apenas uma semana.
A 6.ª semana do Trading Pro Challenge’25 trouxe grandes surpresas e uma reviravolta no topo da tabela.
O destaque vai para o participante com o nickname PN, que surge pela primeira vez no pódio e assume de imediato a liderança da competição.
Com uma valorização de 181.149,47 € na sua carteira virtual, PN alcança um valor total de conta de 264.256,55 €, tornando-se o novo líder do Trading Pro Challenge’25.
O segundo classificado está agora a apenas 6.318,67 € de distância, o que promete uma disputa intensa na reta final da competição.
Na semana passada, PN nem figurava entre os 30 primeiros, o que demonstra como, num mercado dinâmico — mesmo em simulação —, tudo pode mudar em poucos dias.
Veja aqui o ranking completo da 6.ª semana:
O Trading Pro Challenge’25 é uma iniciativa do novobanco. ECO é media partner.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Aqui está o ranking da 6.ª semana do Trading Pro Challenge’25
{{ noCommentsLabel }}