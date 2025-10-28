AtlasEdge inaugura primeiro data center em Oeiras com mais dois a caminho. Investimento previsto é de 500 milhões

A AtlasEdge inaugurou esta terça-feira o primeiro data center em Portugal — o LIS001, localizado em Carnaxide, Oeiras. Com um investimento que ascenderá aos 500 milhões de euros, a empresa europeia de data centers, sediada em Londres, reforça assim a sua presença no mercado ibérico, onde já conta com várias instalações deste tipo em Espanha, e dá início à criação de um campus tecnológico de última geração na região de Lisboa.

O LIS001 tem 5,1 MW de capacidade e ocupa uma área de 3.162 metros quadrados, numa infraestrutura equipada com tecnologia de ponta e elevada resiliência operacional. O centro foi concebido para assegurar escalabilidade energética, permitindo às empresas aumentar o consumo de energia de forma eficiente e sustentável, e garante ainda rotas alternativas de ligação, reforçando a conectividade e redundância da rede.

A empresa conta não ficar por aqui e anunciou um plano de expansão em três fases, que prevê a construção de mais duas unidades — LIS002 e LIS003 — no mesmo campus, totalizando 30 MW de capacidade instalada. Para os próximos sete anos, a empresa anunciou ainda ter garantido 253 milhões de euros em financiamento verde (alocado a projetos sustentáveis), destinados ao desenvolvimento deste campus de data centers.

Os bancos Santader e ING lideraram o financiamento do projeto, enquanto a empresa procura já novos financiadores para apoiar as próximas fases de desenvolvimento.

“O lançamento de Lisboa, a expansão com o LIS003 e este financiamento verde representam um momento de impulso com propósito. Estamos a construir um campus sustentável, escalável e estrategicamente localizado, um game changer para os nossos clientes e para toda a Península Ibérica”, afirmou Tesh Durvasula, CEO da AtlasEdge, em comunicado.

O LIS002 encontra-se atualmente em fase de “planeamento principal”, com entrada em operação prevista para 2028, e acrescentará 21,1 MW de capacidade. Já a terceira fase, o LIS003, corresponde a um terreno recém-adquirido de 10.000 metros quadrados, contíguo ao LIS002, que permitirá completar a escala total do campus, atingindo os referidos 30 MW.

Jonathan Hoo, CFO da AtlasEdge, afirma que “este financiamento, juntamente com a aquisição do LIS003, dá a flexibilidade para executar o plano de crescimento em Lisboa com rigor”. “Permite alinhar a nossa expansão com objetivos claros de sustentabilidade, ao mesmo tempo que disponibiliza capacidade onde os nossos clientes mais precisam”, acrescenta.

A empresa explica ainda no comunicado que a localização estratégica e a abundância de energia renovável tornam Lisboa um destino particularmente atrativo para a expansão da AtlasEdge. Situado a menos de dez quilómetros da estação de amarração de cabos submarinos de Carcavelos, o novo campus oferecerá conectividade de baixa latência com a Europa, África, Médio Oriente e Américas, reforçando o papel da capital portuguesa como porta digital internacional.

Portugal está a despertar interesse para a instalação de data centers, como é o caso do investimento da Start Campus em Sines, que conta com forte presença da Microsoft, e que no próximo ano vai receber cerca de 12 mil chips da Nvidia. A mesma cidade poderá ainda vir a acolher uma Gigafábrica de IA, caso a candidatura portuguesa avance e seja uma das cinco selecionadas pela Comissão Europeia.