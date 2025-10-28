Banca diz que paga muitos impostos e pede ao Governo para não agravar tributação do setor

Os bancos dizem que já pagam muitos impostos e pedem ao Governo para não agravar a tributação sobre o setor, isto depois de o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, ter anunciado há duas semanas que está a avaliar uma solução para compensar o fim do adicional de solidariedade que foi declarado inconstitucional pelo tribunal.

“Sinceramente, não estou a ver a razão, a não ser puramente ideológica, de carregar com mais impostos a banca”, declarou o presidente do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, na conferência Money Summit, organizada pela EY e Expresso. “Novo imposto? Não sei, o secretário de Estado [do Orçamento e Finanças] saberá melhor”, disse ainda apontando atenções para João Silva Lopes, que também marcou presença no evento.

Oliveira e Costa adiantou que o banco paga 37% de IRC e que já contribuiu com 300 milhões de euros para o Fundo de Resolução – para suportar o resgate do BES (resolvido em 2014) e o financiamento do Novobanco (através do mecanismo de capital contingente).

“Não parti nenhum copo, vou ter que pagar a festa toda”, ironizou o líder do BPI. “Houve alguém que se embebedou, ficou num estado lastimoso e agora vamos nós pagar a festa”, disse ainda sobre o tema.

“O João Pedro falou que já pagaram cerca de 300 milhões de euros, o BCP já superou 600 milhões e ainda vamos ter aqui 30 ou 40 anos para pagar”, respondeu de seguida Miguel Maya, que voltou a centrar o tema da tributação sobre a banca na questão da concorrência com outros players do mercado.

“Estamos a falar do tal level playing field e da concorrência com os outros operadores… com fardos que nos metem às costas, condicionam a nossa capacidade de competir à escala global”, atirou.

Do lado do Santander, Pedro Castro e Almeida revelou que o banco que lidera “paga 5% do IRC em Portugal”. “Isto é um país pequeno, tem poucas grandes empresas. Se ainda vamos tributar mais… são as empresas que criam mais emprego, mais inovação, mais investimento”, considerou o gestor.

“Espero que não avance. É mais aqui uma questão política, mas acho que (…) não faz sentido nenhum estarmos a falar em aumento de impostos”, reclamou.