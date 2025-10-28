Bosch avança com lay-off na fábrica de Braga após centenas de despedimentos

Estrangulada por falta de chips, a fábrica da Bosch de Braga, a maior do país do grupo alemão, vai avançar para lay-off na próxima semana, mandando para casa a maioria dos cerca de 3.300 trabalhadores, avança o Negócios.

De acordo com a mesma notícia, a principal fábrica da Bosch em território nacional terá dispensado mais de 300 pessoas ainda em 2024, a que acrescem outras 297 entre janeiro e setembro deste ano.

Os trabalhadores da área da produção da fábrica de Braga, especializada em soluções de mobilidade, vão todos para casa, por tempo indeterminado, enquanto os do apoio à produção terão apenas que ir à empresa um dia por semana, avança o Negócios.

A crise de chips provocada pela intervenção na Nexperia terá agravado a situação. Em declarações recentes ao ECO, a Bosch adiantou que está em contacto “próximo” com a fabricante de chips chinesa da qual o Governo holandês assumiu controlo, para travar as restrições de produção. “Esperamos uma resolução rápida entre as partes envolvidas, que contribua para aliviar a atual situação de estrangulamento”, acrescentou a mesma fonte.

A Bosch é uma das clientes da Nexperia, usando os seus chips para peças automóveis. Questionada pelo ECO se estava a ser pressionada em termos de produção e se há risco de paragem das fábricas, fonte oficial disse que “as equipas de especialistas estão em contacto próximo com a Nexperia”, um dos seus “fornecedores de componentes eletrónicos, assim como com outros fornecedores, subfornecedores e clientes afetados, para prevenir eventuais restrições de produção ou mantê-las o mais reduzidas possível”.

Na sequência da intervenção do Governo holandês, no passado dia 30 de setembro, na Nexperia, alegando preocupações com a propriedade intelectual, o Governo chinês proibiu as exportações dos produtos acabados da empresa. Embora não sejam sofisticados, os chips da Nexperia são amplamente utilizados nos automóveis, por isso esta proibição está a gerar preocupações com possíveis interrupções na produção de automóveis em gigantes do setor, como a Volkswagen e BMW, fabricantes que usam chips da empresa.

Além da Bosch, em Portugal, também a Autoeuropa não descarta impactos de curto prazo devido ao problema de fornecimento de semicondutores da empresa Nexperia, de acordo com um comunicado interno a que o ECO teve acesso. Fonte oficial da empresa de Palmela garante que a produção desta semana está assegurada.

O ECO tentou contactar a Bosch, mas até ao momento não foi possível obter uma reação da empresa a esta notícia.

(Notícia atualizada)