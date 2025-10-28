C2 Capital Partners vai investir até 5 milhões de euros na TUU de Coimbra

A C2 Capital Partners vai entrar no capital da TUU – Building Design Management, que integra arquitetura, engenharia e tecnologia para modernizar o setor da construção. A sociedade de capital de risco portuguesa terá uma participação minoritária na estrutura acionista da empresa sediada em Coimbra, através de um investimento que poderá atingir até 5 milhões de euros.

Em comunicado, a TUU refere que esta operação “reforça a sua capacidade de inovação e acelera o plano de expansão nacional e internacional, consolidando a aposta em soluções tecnológicas e sustentáveis para o setor da construção e da gestão de projetos”.

O investimento, de valor exato desconhecido, foi assinado no dia 23 de outubro. “Permitirá intensificar o desenvolvimento de projetos de investigação aplicada e soluções digitais orientadas para a sustentabilidade, a industrialização da construção e a integração de ferramentas colaborativas que acrescentam valor aos clientes e parceiros”, lê-se na nota.

“A parceria com a C2 Capital Partners valida a visão estratégica que temos vindo a construir e abre novas oportunidades de crescimento. Este investimento dá-nos a robustez necessária para fortalecer a nossa capacidade de inovação e oferecer soluções cada vez mais completas e diferenciadoras”, sublinha o CEO da TUU, Hélder Loio, citado no comunicado.

Já Francisco Vieira de Campos, principal da C2 Capital Partners, afirma que “a entrada no capital da TUU representa uma oportunidade única para investir numa empresa que alia um conhecimento profundo do setor da construção e gestão de projetos com uma robusta capacidade tecnológica e de inovação, que se tem vindo a provar um sucesso, obra a obra”.

“Acreditamos que a visão e a equipa da TUU têm as condições para liderar a transformação sustentável do setor e é com satisfação que nos juntamos a este desafio”, acrescenta o responsável da sociedade de private equity.

A TUU tem sede em Coimbra e refere que “combina know-how em engenharia e gestão com uma abordagem inovadora e sustentável ao design e desenvolvimento de projetos”, afirmando-se “como uma referência em soluções integradas e de elevado valor acrescentado”.

Atualmente, a C2 Capital Partners tem 15 fundos sob gestão e 50 empresas investidas, tendo já realizado 30 desinvestimentos até à data, em áreas ligadas à tecnologia, inovação e sustentabilidade.

“Com a entrada na TUU, a C2 Capital Partners dá continuidade à sua estratégia de apoiar negócios escaláveis e com impacto positivo na economia e na sociedade”, conclui o comunicado.