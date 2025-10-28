Carla Sá Pereira: Partner da EY explicou tendências e riscos nos seguros em 2026
Veja a intervenção de Carla Sá Pereira, Partner da EY, que fez decisores e profissionais de seguros na 6ª Conferência ECOseguros perceber se estão a enfrentar as questões críticas para o setor.
Carla Sá Pereira, Partner da EY – empresa que fornece serviços de consultoria, seguros, impostos e transações -, levou a audiência presente na 6ª edição da conferência anual do ECOseguros a refletir sobre o tema: “Estamos a enfrentar as questões críticas para o setor?”
O discurso da profissional foi particularmente importante pois o setor segurador está a enfrentar uma panóplia de desafios, nomeadamente no que diz respeito aos riscos provocados pela Inteligência Artifical (IA), regulação, clima, ambiente geopolítico, económico e demográfico.
“As incertezas geradas por crises financeiras recentes, a inflação persistente, os elevados níveis de dívida pública, tensões comerciais e desigualdades económicas – tudo isto tem impacto direto no ambiente de investimento, no pricing e nas operações das seguradoras.”
Veja aqui na íntegra a intervenção de Carla Sá Pereira e fique a perceber quais as principais tendências e riscos para o setor, como os riscos se podem tornar oportunidades, o papel da IA, e como a regulação irá estar em destaque.
