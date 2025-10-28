CNPR com seminário virtual para peritos em seguros Multirriscos

O Colégio Patrimonial da Câmara Nacional de Peritos Reguladores (CNPR) vai realizar um curso online dedicado à área dos seguros Multirriscos no próximo dia 31 de outubro, das 15h às 16h30.

Este seminário vai “abordar situações de relevo no que diz respeito à cobertura, determinação e regulação de prejuízos com exposição e apresentação de diversos casos práticos na área dos seguros de Multirriscos”.

Os temas que irão ser abordados são o: seguro multirrisco habitação; o multirrisco comércio, serviços e indústria; e, por fim, a avaliação de stocks e equipamentos, bem como a depreciação técnica aplicável.

O curso vai ser lecionado por Ilídio do Nascimento Barreira, Membro do Conselho Técnico e Presidente da Comissão de Formação Profissional da CNPR, e Pedro Lobato, European Loss Adjusting Expert-FUEDÍ/EU, e membro do Conselho Diretivo da Câmara Nacional de Peritos Reguladores.

Interessados em frequentar a formação podem inscrever-se até dia 30 deste mês. Pode inscrever-se aqui, ou contactar o Secretariado da CNPR via e-mail ([email protected]).