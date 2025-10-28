Congresso PROFORUM celebra 30 anos com debate sobre o futuro da engenharia em Portugal

A PROFORUM – Associação para o Desenvolvimento da Engenharia assinala o seu 30.º aniversário com a realização do Congresso “A Engenharia e o Futuro”, no próximo dia 5 de novembro, no Centro Cultural de Belém (Sala Almada Negreiros).

O encontro reunirá líderes empresariais, decisores públicos, representantes da academia e das ordens profissionais, num dia inteiramente dedicado à reflexão sobre os desafios e oportunidades que moldam o futuro da engenharia em Portugal.

Ao longo do programa, serão debatidos temas estratégicos como a gestão de talento e retenção de engenheiros, o papel da inovação e da competitividade tecnológica nas empresas, o impacto da inteligência artificial na prática da engenharia e as novas abordagens ao planeamento e financiamento de projetos de infraestruturas com destaque para a contratação pública.

O Congresso pretende ser um espaço de diálogo e cooperação entre diferentes setores, reforçando o contributo da engenharia para o desenvolvimento económico e social do país. O evento incluirá ainda momentos de networking e a entrega de medalhas comemorativas, que marcam as três décadas de atividade da PROFORUM e o papel da associação na promoção da excelência e ética profissional na engenharia portuguesa.

Saiba mais sobre o programa e inscreva-se aqui.