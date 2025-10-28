Credores aprovam plano de reestruturação da participada espanhola da Mota

O plano de reestruturação apresentado pela Duro Felguera, a empresa espanhola onde a portuguesa Mota-Engil tem uma participação através da Mota-Engil México, recebeu luz verde dos credores, com a empresa a dar “por concluído o período de negociações com os credores (pré-concurso)”. O plano inclui a venda de ativos não estratégicos e um empréstimo seguido de aumento de capital pelo seu maior acionista, o Grupo Prodi, sendo que a construtora portuguesa não vai acompanhar e vai diluir a sua participação.

Aprovado o plano de reestruturação pelos credores, na última sexta-feira, a Duro Felguera apresentou, perante o Juizado de Comércio nº 3 de Gijón, “o pedido de homologação judicial do plano de reestruturação formalizado em escritura pública no passado dia 21 de outubro de 2025“, adiantou a empresa em comunicado enviado ao regulador do mercado espanhol, a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Com a apresentação do pedido de homologação, as sociedades dão por concluído o período de negociações com os credores (pré-concurso) e iniciam o trâmite de homologação judicial do plano de reestruturação”, refere o mesmo comunicado.

A Duro Felguera apresentou no passado dia 21 de outubro o seu plano de reestruturação, que prevê a venda dos ativos não estratégicos, que é detida em 30,77% pelo Grupo Prodi e em 23,89% pela Mota-Engil México, que por sua vez é controlada em 51% pela Mota-Engil SGPS.

O Grupo Prodi irá entrar com um empréstimo a converter em capital de dez milhões de euros, que não será acompanhado pela Mota-Engil México, que desta forma irá diluir a participação.

O plano prevê ainda a reestruturação da dívida financeira dos credores, com perdões que podem chegar aos 100%, e o estabelecimento de novas condições de pagamento e calendários de amortização.

Este plano é o culminar de vários meses de negociações com os credores para garantir a viabilidade da empresa que apresentou um pedido de proteção contra credores, em dezembro passado. Desde então, a Duro Felguera pediu – e conseguiu – três prolongamentos do prazo do processo para ganhar tempo na negociação com os credores.

Mas, uma decisão judicial no início deste mês decretou que não havia mais extensões, forçando a Duro Felguera a acelerar a formalização de um plano de reestruturação, o que aconteceu há exatamente uma semana.