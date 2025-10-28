Empresa recupera antiga área mineira de Cerveira com três milhões de euros

Já está em curso a recuperação ambiental da antiga área mineira da freguesia de Covas, em Vila Nova de Cerveira, desativada na década de 1980, envolvendo um investimento de três milhões de euros, avançou esta terça-feira o município minhoto. Em causa está o reforço das medidas de proteção ambiental e da segurança da população.

Com a duração estimada de um ano, esta intervenção está a cargo da Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) para complementar as soluções implementadas há cerca de 15 anos. Os trabalhos visam a correção e melhoria dos sistemas de tratamento passivos, assim como o reforço das medidas de proteção ambiental e de segurança da população local, detalha o município do distrito de Viana do Castelo num comunicado.

Esta empreitada “enquadra-se no contrato de concessão da EDM para a recuperação ambiental das antigas áreas mineiras degradadas”.

Esta fase complementar da “remediação ambiental” da antiga área mineira de Covas prevê, descreve a autarquia, “a redução do volume de lixiviados produzidos, o desvio e controlo de águas limpas, e o confinamento e controlo dos focos de poluição”. Com esta empreitada, município e empresa pretendem “minimizar o potencial de formação de águas ácidas e otimizar o sistema de tratamento existente”.

As antigas minas de volfrâmio de Covas foram encerradas e seladas em 2008, após uma intervenção de requalificação conduzida igualmente pela EDM, num investimento de 1,6 milhões de euros. “A necessidade de resolver novas ocorrências e de assegurar o bom funcionamento dos sistemas instalados motivou a presente intervenção”, explica a Câmara Municipal de Vila Nova e Cerveira.

Localizada na bacia hidrográfica do rio Minho, na unidade hidromorfológica do Baixo Coura, esta área mineira é atravessada por diversos cursos de água, como é o caso dos ribeiros da Ponte Brasil e do Poço Negro, afluentes do rio Coura.

O perímetro mineiro inclui ainda as antigas explorações de Fervença e Cerdeirinha, que integravam o antigo “Couto Mineiro de Valdarcas n.º 58”, explorado entre 1952 e 1984.