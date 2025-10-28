Empresas

Empresas florestais pedem reforço da produção de madeira após interrupção na Navigator

  • Lusa
  • 19:29

Após a Navigator ter confirmado uma interrupção temporária na atividade, a associação do setor diz que há a "necessidade urgente de reforçar a produção nacional de madeira".

A Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA) apelou esta terça-feira ao reforço da produção nacional de madeira, através da valorização da matéria-prima, após a Navigator ter confirmado uma interrupção temporária na atividade.

“Este episódio, com impacto significativo no setor, traz para a agenda pública um tema que a ANEFA tem vindo a acompanhar com atenção e preocupação: a necessidade urgente de reforçar a produção nacional de madeira através de uma política que valorize de forma justa a matéria-prima florestal produzida em Portugal”, defendeu, em comunicado.

O Jornal de Negócios avançou, este domingo, que a Navigator suspendeu temporariamente a atividade, em Aveiro, devido à escassez de madeira nacional. A paragem, em Aveiro, decorre por cerca de 11 dias e termina esta quarta-feira.

Segundo a associação, em causa, não está a falta de potencial produtivo da floresta, mas um modelo que tem condicionado a atividade dos produtores florestais. A ANEFA apontou ainda que a manutenção dos preços pagos à produção tem levado à redução da atividade, à subexploração e abandono de áreas produtivas e ao aumento do risco de incêndio.

“Qual seria hoje a disponibilidade de madeira no território se os preços pagos tivessem incentivado, de forma continuada, a gestão e reabilitação dos povoamentos? Quantas das atuais importações poderiam ser substituídas por produção nacional, com vantagens para a economia, para a floresta e para a segurança do território?”, questionou.

