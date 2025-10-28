Expo AgriTech 2025 receberá mais de 8.000 profissionais e terá um impacto económico superior a 7 milhões

A Expo AgriTech 2025 começa nesta terça-feira, 28 de outubro, e vai até quinta-feira, 30 de outubro, e vai receber mais de 8.000 profissionais agrícolas em Málaga, que vão conhecer as novidades em maquinaria avançada e ferramentas digitais para aumentar a rentabilidade e a eficiência das suas explorações. O evento terá um impacto de mais de 7 milhões de euros e transformará a capital da Costa del Sol no epicentro da inovação agrícola a nível europeu.

Sob o lema «Inovar, a nova forma de cultivar», a Expo AgriTech 2025 consolidar-se-á com a sua edição mais experiencial, onde a tecnologia entrará em contacto direto com os agricultores. Nesse sentido, 217 empresas exporão os seus avanços em equipamentos de última geração, sistemas de irrigação e gestão da água mais eficientes, equipamentos de pós-colheita, agricultura de precisão, agroenergia, biofertilizantes e outras iniciativas de cultivo 4.0.

Por sua vez, o evento contará com ambientes imersivos nos quais será possível mergulhar na revolução digital que o campo está a viver. Nesse sentido, será instalada a Exploração 4.0, organizada pela CICAP e pelas Cooperativas Agroalimentares da Andaluzia, na qual será mostrado o impacto da tecnologia nas explorações agrícolas: desde o controlo do gado nos pastos, à automatização na plantação de citrinos ou às propostas para melhorar o solo nas culturas de sequeiro. A estas experiências juntar-se-ão o Olivar 4.0, onde a Citoliva descobrirá as oportunidades da monitorização em tempo real na produção de azeitonas; e o Invernadero Tech, que, com a ajuda da Tecnova, revelará a utilização de ferramentas digitais na atividade intensiva de interior.

Além disso, a feira contará com o canto InnovaTech, organizado pela Andalucía Agrotech Digital Innovation Hub (DIH), onde startups selecionadas apresentarão as suas propostas tecnológicas para o mundo agrícola, a fim de facilitar a conexão com investidores e empresas do setor.

Além disso, com o objetivo de ser mais interativo, durante o encontro serão desenvolvidas, com a La Vega Innova, duas atividades: o AgriHack Sprint, um hackathon onde será lançado um desafio relacionado com a gestão de culturas subtropicais; e uma formação em poda de amendoeiras com realidade virtual.

FUTURO DA INDÚSTRIA

No âmbito da feira, terá lugar o Congresso AgriTech 4.0, o maior fórum da Europa sobre inovação agrícola, onde serão analisadas a transformação atual do campo, os seus desafios, oportunidades, tendências e linhas de futuro. Será conduzido por 412 especialistas, líderes de empresas de renome como Danone, PepsiCo, COVAP, Anecoop, Trops, Grupo Perichán, Kölla, Grupo Palacios, Grupo Alsur, Cooperativa La Palma, Deoleo, Cerealto, Pistacyl ou Europistachios, bem como por investigadores do CSIC ou IFAPA, entre outros.

Os especialistas irão trocar perspetivas e casos de sucesso em agricultura de precisão, robótica, IA, utilização de drones, sensores de monitorização e maquinaria autoguiada nas explorações, com o objetivo de partilhar as possibilidades destas soluções nas culturas. Além disso, apresentarão os conceitos e iniciativas tecnológicas que surgiram para otimizar a irrigação e analisarão o papel da inovação na agricultura regenerativa, na produção extensiva, na olivicultura, na viticultura, nas estufas e na fruticultura.

Paralelamente, o congresso será sede de uma cimeira nacional única, na qual se reunirão secretários e diretores-gerais do setor agroalimentar de diferentes comunidades autónomas, como Andaluzia, Castela e Leão, Região de Múrcia ou Catalunha. Todos eles apresentarão os programas que estão a impulsionar para reforçar a resiliência das explorações e o desenvolvimento sustentável dos seus territórios.

Da mesma forma, o Congresso AgriTech 4.0 analisará como as cooperativas estão a ser digitalizadas, por ocasião do Ano Internacional das Cooperativas decretado pela ONU, e aprofundará os desafios da indústria que surgem atualmente, como a nova PAC, o acordo UE-Mercosul, o efeito dos ciberataques ou a renovação geracional.

Paralelamente e de forma pioneira, o evento acolherá a Grande Gala dos Prémios Chaleco Agricultor, os «Estrelas Michelin da Agricultura», que têm como objetivo distinguir os melhores profissionais agrícolas de Espanha que estão a apostar na inovação, sustentabilidade e tecnologia nas suas explorações.

PROJEÇÃO INTERNACIONAL

A Expo AgriTech 2025, que conta com o apoio da Junta de Andaluzia, que realiza estas ações graças ao cofinanciamento da União Europeia através dos fundos europeus Feder, reforçou o seu caráter internacional com a presença do Brasil como país convidado. Por sua vez, contará com uma representação empresarial e institucional da Argentina, liderada pelo embaixador da República na Espanha, Wenceslao Bunge Saravia, e com a participação de delegações da Austrália, Grécia, Irlanda, Polónia, Paquistão, França e Dinamarca, que estarão presentes para conhecer as mais recentes soluções tecnológicas para o setor agrícola.